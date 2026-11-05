이바다, ‘도둑맞은 책’으로 뮤지컬 무대 첫발

사진=S27M 엔터테인먼트

싱어송라이터 이바다가 데뷔 후 처음으로 뮤지컬 무대에 오른다.

이바다는 오는 12월 19일 개막하는 뮤지컬 ‘도둑맞은 책’에 보컬리스트 역으로 출연한다.

‘도둑맞은 책’은 오랜 침묵 끝에 흥행에 성공한 시나리오 작가가 영화 대상 시상식 당일 사라지면서 벌어지는 사건을 그린 작품이다.

이바다가 맡은 보컬리스트는 이번 뮤지컬 무대를 위해 새롭게 만들어진 인물이다. 작가의 내면과 욕망을 노래로 대변하는 역할로, 이바다는 특유의 음색과 표현력을 바탕으로 극의 감정을 전달할 예정이다.

그동안 싱어송라이터로 활동해 온 이바다는 자신만의 음악적 색깔을 담은 자작곡을 꾸준히 발표해 왔다. 지난 8월에는 청춘의 자유로움을 담은 신곡 ‘환상비행’을 발매하고 단독 콘서트를 개최했다.

이번 ‘도둑맞은 책’을 통해 처음 뮤지컬에 도전하는 이바다는 음악 활동에 이어 공연 무대로 활동 영역을 넓히게 됐다.

‘도둑맞은 책’은 오는 12월 19일부터 2027년 2월 28일까지 서울 대학로 세우아트센터에서 공연된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]