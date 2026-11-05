메리놀병원, 낯선 땅에서 맞는 따뜻한 겨울… 외국인 노동자 200여 명에 무료 독감 예방접종

메리놀병원은 최근 베트남, 필리핀, 동티모르 등에서 온 외국인 노동자 200여 명을 대상으로 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 실시했다고 밝혔다.

이번 접종은 천주교 부산교구 노동사목과 협력하여 의료 사각지대에 놓인 이주 노동자들을 직접 찾아가는 방식으로 진행되었다. 메리놀병원은 지난 2015년부터 시작해 올해까지 10년 동안 꾸준히 외국인 노동자를 위한 인플루엔자 무료 접종 나눔을 실천해 오고 있다.

2025년 8월 기준 부산에 등록된 외국인 노동자 수는 64,000여명에 달하며, 통계에 포함되지 않은 미등록 외국인까지 고려하면 실제 규모는 훨씬 클 것으로 예상된다. 그러나 이들 대다수는 타국에서의 고된 노동과 경제적 여건 등으로 인해 아파도 병원을 쉽게 방문하지 못해 감염병 예방 접근성이 매우 낮은 실정이다.

이에 메리놀병원은 외국인 노동자 중에서도 건강보험의 혜택을 받지 못하거나, 개인 사정으로 인해 의료 서비스에서 소외된 취약계층을 최우선으로 선별하여 예방접종을 지원했다.

메리놀병원 관계자는 “매년 외국인 노동자들을 위한 예방접종을 이어오고 있다. 앞으로도 통증 캠페인, 찾아가는 건강 의료 서비스 등 소외된 이웃을 위한 다양한 이념 구현 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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