극장판 ‘귀멸의 칼날’·‘체인소 맨’ 쿠팡플레이서 본다…크런치롤과 협력

쿠팡플레이 제공

쿠팡플레이가 글로벌 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤(Crunchyroll)과 손잡고 애니메이션 콘텐츠 강화에 나선다. 인기 극장판부터 최신 애니메이션까지 다양한 작품을 선보이며 국내 이용자들의 선택권을 넓힌다는 계획이다.

쿠팡플레이는 크런치롤과의 파트너십을 통해 ‘크런치롤 패스’를 선보인다고 5일 밝혔다. 이번 협력으로 쿠팡플레이 고객들은 크런치롤이 보유한 다양한 애니메이션 콘텐츠를 감상할 수 있게 된다.

주요 작품으로는 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’과 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 제1장’ 등이 포함됐다. ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 제1장’은 국내 개봉 일본 영화 가운데 역대 최고 흥행 기록을 세운 작품이다.

이 밖에도 요리사들의 경쟁을 그린 ‘철냄비 짱!’, 유령과 괴이한 존재들의 세계에 휘말린 주인공의 이야기를 담은 초자연 코미디 ‘렛츠고 괴기조’, 게임 속에서 특별한 능력을 얻은 게이머를 중심으로 펼쳐지는 액션 판타지 ‘템빨 ~아이템의 힘~’ 등이 라인업에 이름을 올렸다.

쿠팡플레이는 이번 제휴를 통해 기존 오리지널 콘텐츠와 스포츠 생중계, 영화, 드라마에 이어 애니메이션 분야까지 콘텐츠 경쟁력을 강화한다. 크런치롤 역시 쿠팡플레이를 통해 국내 시청자와의 접점을 확대할 방침이다.

악샤트 사후(Akshat Sahu) 크런치롤 아시아·중동·북아프리카(MENA) 총괄은 “최근 애니메이션 팬들은 플랫폼과 콘텐츠 형태, 커뮤니티 활동 등 그 어느 때보다 다양한 방식으로 애니메이션을 접하고 즐기고 있다”며 “크런치롤은 팬들이 일상에서 만들어 놓은 접점에서 애니메이션을 자연스럽게 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

이어 “쿠팡플레이와의 협력을 통해 한국 시청자들의 콘텐츠 이용 방식에 발맞추는 동시에 애니메이션을 접할 기회를 더욱 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.

쿠팡플레이 관계자는 “글로벌 팬덤을 보유한 크런치롤의 애니메이션을 쿠팡플레이 고객들에게 선보일 수 있게 되어 기쁘다”며 “국내 애니메이션 팬들의 높은 기대에 부응하는 스트리밍 퀄리티와 화제작을 선보이겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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