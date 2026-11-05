스트레이 키즈, 日 스트리밍 플래티넘 인증 획득…통산 3번째

사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 정규 3집 타이틀곡 ‘특’으로 일본 레코드협회 스트리밍 플래티넘 인증을 획득했다.

일본 레코드 협회가 최근 공식 홈페이지에 발표한 바에 따르면 스트레이 키즈의 정규 3집 ‘★★★★★ (5-STAR)’ 타이틀곡 ‘특’은 2026년 9월 기준 일본 내 누적 재생 수 1억 회를 돌파하며 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 획득했다.

일본 레코드협회는 현지 누적 스트리밍 횟수를 기준으로 인증을 부여한다. 통산 세 번째 플래티넘 인증이다. 스트레이 키즈는 앞서 미니앨범 ‘ODDINARY’의 타이틀곡 ‘MANIAC’, ‘MAXIDENT’의 타이틀곡 ‘CASE 143’으로도 플래티넘 인증을 획득한 바 있다.

스트레이 키즈는 월드투어 ‘RUN IT’을 통해 글로벌 팬들과의 만남도 이어가고 있다. 지난 7월과 8월 서울 송파구 KSPO DOME에서 총 5회 공연을 개최한 데 이어 오는 6일부터 8일까지 일본 도쿄돔에서 사흘간 공연을 펼친다.

7일 열리는 도쿄돔 두 번째 공연은 글로벌 이벤트 시네마 배급사 트라팔가 릴리징과 함께 세계 각지 극장에서 라이브 뷰잉으로 생중계된다.

스트레이 키즈는 지난 8월 도쿄 국립경기장을 시작으로 9월 반테린돔 나고야와 교세라돔 오사카, 10월 미즈호 페이페이돔 후쿠오카 등 일본 주요 공연장을 순회했다. 이번 도쿄돔 공연까지 일본에서 약 52만명의 관객을 동원할 것으로 예상된다.

미국 빌보드에서도 성과를 이어가고 있다. 지난 8월 발매한 미니앨범 ‘THIS & THAT’은 8월 22일 자 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위로 진입했다.

이로써 스트레이 키즈는 2022년 ‘ODDINARY’를 시작으로 9개 작품 연속 ‘빌보드 200’ 1위에 오르는 기록을 세웠다. 해당 앨범은 11월 7일 자 차트에도 이름을 올리며 12주 연속 진입에 성공했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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