손흥민, MLS 유니폼 판매 2년 연속 2위…1위 메시는 4년 연속

사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)이 여전한 인기로 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 유니폼 판매 2위에 올랐다.

MLS 사무국은 4일(현지 시간) 홈페이지를 통해 2026 MLS 유니폼 판매 순위 톱10을 발표했다. 이번 랭킹은 1월1일부터 10월30일까지 MLS스코어닷컴에서 집계된 판매량으로 정했다. 정확한 판매량 수치는 공개하지 않았다. 사무국은 “리오넬 메시(인터 마이애미)와 손흥민이 판매량을 이끌었다”고 전했다.

1위는 메시다. 4시즌 연속 유니폼 판매왕에 올랐다. 뒤를 손흥민이 이었다. 손흥민 역시 2년 연속 2위에 이름을 올렸다. 2025년 8월 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 떠나 LAFC에 입단해 단숨에 스타로 우뚝 섰다. 입단하자마자 유니폼이 완판되는 등 인기를 누리고 있다.

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3위는 토마스 뮐러(밴쿠버), 4위 로베르트 레반도프스키(시카고), 5위 앙투안 그리즈만(올랜도), 6위 캐번 설리번(필라델피아), 7위 드니 부앙가(LAFC), 8위 루이스 수아레스(인터 마이애미), 9위 하니 무크타르(내슈빌), 10위 로드리고 데 파울(인터 마이애미)가 차지했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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