황인범, 교체 투입 2분 만에 시즌 2호 도움…포르투, UCL서 나폴리전 4-1 대승

사진=AP/뉴시스

황인범이 시즌 2호 도움을 기록하며 FC포르투(포르투갈)의 대승에 힘을 보탰다.

포르투는 5일 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 끝난 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈 경기에서 나폴리를 4-1로 승리했다. 올 시즌 UCL서 3연패를 한 뒤 첫 승리다. 승점 3으로 26위에 자리했다. 나폴리도 승점 3을 기록했으나 골 득실 차에서 밀렸다.

황인범은 교체로 나섰다. 2-1로 앞선 후반 23분 가브리엘 베이가 대신 투입돼 경기가 끝날 때까지 그라운드를 누볐다. 투입하자마자 활약했다. 2분여 만에 코너킥으로 야쿠브 키비오르의 헤더 추가골을 도왔다. 시즌 2호 도움이다. 올 시즌 공식전 2골1도움(정규리그 1골1도움)을 기록 중이다. 축구 통계 매체는 평점 6.9를 부여했다.

포르투가 초반부터 흐름을 장악했다. 전반 11분 얀 베드나렉이 헤더골을 터뜨렸다. 전반 43분 문전 혼전 상황에서 나폴리 스콜 맥토미니에게 동점골을 허용했으나, 후반 26분 가브리엘 베이가의 추가골로 다시 달아났다. 이후 황인범의 도움을 받은 키비오르의 추가골과 후반 45분 사무 아게호와의 페널티킥 쐐기골로 완승을 거뒀다.

이번 시즌 UCL 리그 페이즈는 36팀이 참가한다. 각 팀이 8경기씩 치러 1~8위 팀이 16강에 직행하고, 9~24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강 진출을 노린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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