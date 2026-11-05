“일찍 만났더라면” 문선민의 감사, 김기동 감독은 “스펀지 같은 선수”

서울 김기동 감독(오른쪽)이 4일 서울월드컵경기장에서 열린 비엣텔전에서 문선민이 득점을 하자 격려하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

“제 장점을 극대화할 방법을 말씀해 주신다.”(FC서울 문선민) “(문)선민이는 스펀지 같은 선수”(김기동 서울 감독)

제자는 스승에게 감사를 표시했고 스승은 제자를 한껏 치켜세웠다. 문선민과 김기동 감독이 훈훈한 분위기를 연출했다.

서울이 비엣텔(베트남)과의 2026∼2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT) E조 4차전에서 3-0으로 완승을 거둔 4일 기자회견장. 이날 승리의 일등 공신은 문선민이었다. 0-0으로 맞선 후반 23분 손정범의 절묘한 패스를 받아 결승골을 터뜨렸다.

리그에서의 활약을 ACLT에서도 이어가고 있다. 문선민은 올 시즌 리그 32경기에서 5골 8도움으로 기록했다. 전북 현대 소속이었던 2019년(10골 10도움) 이후 7년 만에 두 자릿수 공격포인트를 넘겼다. 물이 올랐다. ACLT 3경기에서도 2골 1도움으로 펄펄 날고 있다. 올 시즌 조커와 선발을 오가며 서울의 K리그1 우승에 기여했다.

어떤 점이 달라진 덕분일까. 문선민은 김 감독을 꼽았다. 그는 “감독님이 내 장점을 파악해서 경기장 안에서 극대화할 방법을 말해주신다“며 “수비적으로 좋지 않았는데 가르침이 있었다”고 전했다. 이를 옆에서 바라본 김 감독의 얼굴에는 은은한 미소가 번졌다. 문선민은 그러면서 “농담이 아니다. 감독님을 일찍 만났더라면 더 좋은 선수가 됐을 것”이라고 강조했다. 문선민은 지난 시즌 서울로 이적하면서 김 감독과 만났다.

김 감독 역시 가만히 있지 않았다. 그는 문선민을 “잘 받아들이는 선수”라고 설명했다. “받아들이는 입장의 (문)선민이 자기 고집대로 했다면 발전이 더뎠을 것이다. 지금까지 (본인이) 한 축구가 있지 않나”라며 “지금은 스펀지 같은 선수”라고 엄지를 치켜세웠다.

그러면서 “처음에는 장난치고 집중 못 하고 기분 내키는 대로 하는 성향이었다”며 “지금은 축구에 대한 진정성이 좋다. 볼을 가졌을 때 명확한 기준이 생겼다”라고 했다.

수비 실력에 대한 칭찬도 했다. 김 감독은 “공격만 잘하는 선수였다. 수비는 반쪽이었다”면서도 “수비에 대한 조언을 해줬는데, 찾아와서 영상도 보고 미팅도 했다. 많이 노력했다”고 미소 지었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]