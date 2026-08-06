2027 충청 유니버시아드대회 조직위, FISU 회원국 참가 등록 절차 본격 시작… 북한 포함 164개국에 전달

‘대학 스포츠 축제, 충청 유니버시아드대회로 모이세요.’

2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회가 대회 개막 1년을 앞두고 국제대학스포츠연맹(FISU) 회원국 164개국에 공식초청장을 발송하며 참가 등록 절차에 본격 착수했다고 6일 밝혔다.

공식초청장은 발송 기한인 지난 1일 FISU 정회원인 북한을 포함한 164개국에 전달됐다. 조직위는 이와 함께 FISU 비회원국 28개국에도 대회 안내와 참가 의향을 확인하는 안내 메일을 보내 참가 등록 절차에 착수했다.

공식초청장 발송은 대회 개막 1년 전 전 세계 참가 대상국들에 대회 개최를 공식적으로 알리고 참가 등록 절차를 시작하는 첫 단계이며, 대회 준비가 본격적인 실행 단계에 접어들었음을 알리는 중요한 이정표이기도 하다.

공식초청장을 받은 각국 대학스포츠연맹은 대회 개최 10개월 전인 오는 9월까지 참가의향서를 제출해야 한다. 이후 12월까지 일반 엔트리(종목별 참가 규모), 2027년 4월까지 확정 엔트리(최종 참가 인원), 2027년 6월까지 선수단 개인 정보를 포함한 개인 엔트리를 순차적으로 제출하게 된다.

이정우 조직위원장 직무대행은 “공식초청장 발송은 참가국 등록 절차의 시작이자 대회 개최를 향한 중요한 전환점”이라며 “충청권 4개 시·도가 그동안 준비해온 역량을 하나로 모아 성공적인 대회를 개최할 수 있도록 모든 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

조직위는 북한도 FISU 회원국인 만큼 정해진 절차와 일정에 따라 참가 등록을 진행할 계획이다. 북한의 참가의향서 제출과 관련한 사항은 우리 정부 및 FISU와 긴밀히 협의해 차질 없이 준비해 나갈 방침이다.

한편 2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 12일까지 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도에서 열리며, 양궁·펜싱 등 18개 종목에 전 세계 150여 개국에서 선수와 임원 등 1만 5000여 명이 참가할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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