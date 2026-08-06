사진=MBC M

그룹 누에라(NouerA)가 데뷔 첫 음악방송 트로피를 거머쥐었다.

지난 5일 오후 방송한 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언'에서 누에라는 네 번째 미니 앨범 '.exe'('이엑스이')와 동명의 타이틀곡 '.exe'로 1위에 올랐다.

데뷔 후 처음으로 트로피를 품에 안은 누에라는 "저희가 처음으로 음악방송에서 1위를 했다"며 "이전 활동 때는 후보였는데, 이번에 더욱 열심히 해서 일등 할 수 있었던 거 같다. '노바(팬덤명)'들 감사하고 사랑한다"고 울컥했다.

이날 누에라는 좋아하는 상대를 향한 순수함과 설렘을 감각적인 퍼포먼스로 그려냈다. 또한 음악방송에서 최초 공개한 수록곡 'LOCKED IN'('락트 인') 무대로도 눈길을 사로잡았다. 복싱 동작을 포인트로 활용한 안무로 보는 재미를 더했고, 중독성 강한 기타 리프와 힙한 무드가 어우러져 타이틀곡과는 또 다른 매력을 보여줬다.

'.exe'는 사랑을 향해 거침없이 나아가는 누에라의 용기를 담는다. 지난달 29일 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 4위에 이름을 올린 데 이어 뮤직비디오 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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