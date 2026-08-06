예쁘다한, 웰니스센터 첫선…한의원 전문성 담은 웰니스 콘텐츠 확대

사진=예쁘다한

예쁘다:한 한의원이 신규 복합 웰니스 공간인 '예쁘다:한 웰니스센터'를 개소하고 첫 번째 웰니스 세션을 진행했다고 6일 밝혔다.

예쁘다:한은 한의학의 전문성을 바탕으로 건강한 라이프스타일을 제안하는 다양한 프로그램을 운영하며 K-웰니스 문화 확산에 나설 계획이다. 새롭게 문을 연 웰니스센터는 단순한 체험 공간을 넘어 몸과 마음의 균형 있는 건강을 관리할 수 있는 공간으로 조성됐으며, 다양한 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정이다.

첫 번째 세션은 일반 참가자와 인플루언서가 함께 참여하는 방식으로 운영됐다. 참가자들은 웰니스 프로그램을 직접 체험하며 건강한 생활 습관을 공유하고, 연령과 직업을 넘어 누구나 함께 즐길 수 있는 웰니스 문화를 경험하는 시간을 가졌다.

사진=예쁘다한

이번 프로그램에는 예쁘다:한의 공식 웰니스 제품도 함께 제공됐다. 참가자들은 프로그램과 연계된 제품을 직접 체험하며 생활 속에서 실천 가능한 웰니스 루틴을 경험했으며 웰니스를 보다 친숙한 건강관리 방식으로 접할 수 있도록 구성됐다.

예쁘다:한 웰니스센터는 앞으로도 계절과 건강 관리 목적에 맞춘 다양한 프로그램을 기획해 운영할 계획이다. 누구나 참여할 수 있는 웰니스 콘텐츠를 확대하며 한의학과 웰니스를 결합한 차별화된 공간으로 자리매김한다는 목표다.

센터 운영은 홍희연 대표원장이 총괄한다. 홍 원장은 한의학적 전문성을 기반으로 웰니스 프로그램 전반을 기획하고 운영하며, 건강하고 안정적인 삶을 위한 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다. 또한 참가자들의 경험을 바탕으로 프로그램을 고도화해 보다 폭넓은 웰니스 문화를 만들어갈 방침이다.

예쁘다:한 홍희연 대표원장은 "최근 웰니스에 대한 관심이 높아지면서 건강한 삶을 위한 다양한 경험을 원하는 사람들이 늘어나고 있다"며 "예쁘다:한 웰니스센터는 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 웰니스 세션을 지속적으로 선보이며 K-웰니스 문화 확산에 기여하는 선두주자로 성장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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