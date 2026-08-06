9월, ‘스포티파이 하우스 서울’ 열린다

글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)가 오는 9월 서울에서 대규모 오프라인 행사를 연다.

스포티파이가 오는 10일부터 13일까지 서울 성수동 앤더슨씨에서 역대 최대 규모의 ‘스포티파이 하우스 서울’을 개최한다고 10일 밝혔다.

스포티파이 측은 “음악을 듣는 순간을 넘어 새로운 음악을 발견하고, 아티스트와 팬들이 함께 즐기며 연결되는 모든 순간을 중요하게 생각한다. 스포티파이 하우스 서울은 이러한 스포티파이의 음악 경험을 라이브 공연과 다양한 체험 프로그램을 통해 오프라인으로 구현한 행사”라고 설명했다.

올해 스포티파이 하우스 서울은 4일간 진행된다. 이 중 10일부터 12일까지 사흘간 장르별 라이브 공연이 펼쳐진다.

스포티파이는 “공연은 일렉트로닉 & K-팝, 인디 록, 힙합 등 서로 다른 음악 장르를 중심으로 구성되며, 글로벌 아티스트와 한국을 대표하는 아티스트들이 함께해 장르별 매력을 담은 라이브 무대를 선보일 예정”이라고 밝혔다.

라이브 공연과 함께 낮 시간에는 스포티파이를 앱 너머에서 직접 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 행사 기간 동안 앤더슨씨는 몰입형 콘텐츠와 인터랙티브 체험, 문화 프로그램으로 채워진다. 방문객들은 새로운 음악을 발견하고 공간 곳곳의 콘텐츠를 즐기며 스포티파이를 색다른 방식으로 만나볼 수 있다. 마지막 날인 9월 13일에는 공간과 체험 프로그램을 중심으로 운영한다.

스포티파이 하우스 서울은 장르별 라이브 공연을 중심으로, 음악의 발견과 팬 경험을 공간 전체로 확장한 스포티파이의 대표 오프라인 행사다. 방문객들은 좋아하는 아티스트의 공연을 가까이에서 즐기는 동시에 새로운 음악과 취향을 발견하고, 스포티파이만의 다양한 콘텐츠를 직접 경험할 수 있는 기회다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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