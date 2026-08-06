'서머퀸' KISS OF LIFE, 신곡 'SWEAT' 무대 첫선…'엠카운트다운' 출격

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신곡 활동의 포문을 연다.

KISS OF LIFE는 오늘(6일) 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'SWEAT' 무대를 최초 공개하며 본격적인 컴백 행보에 나선다.

이날 방송에서 KISS OF LIFE는 매력적인 보이스와 함께 관능적이면서도 열정적인 퍼포먼스, 유기적인 팀 합을 선보인다. 여기에 흔들림 없는 라이브 가창력까지 더한 무대로 명실상부한 '서머퀸'의 존재감을 각인시킬 전망이다.

신곡 'SWEAT'은 일렉트로닉 팝과 라틴 리듬이 결합된 아프로 하우스 기반의 곡이다. 내면의 노력과 불안을 타인에게 굳이 증명하지 않아도 된다는 진솔하고 성숙한 메시지를 자유롭고 에너지 넘치는 분위기에 녹여냈다.

한편, KISS OF LIFE는 오늘 '엠카운트다운' 출연을 시작으로 다양한 방송 및 콘텐츠를 통해 컴백 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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