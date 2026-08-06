AxMxP, 신보 'HELLO AxMxP'로 컴백…서울서 펼쳐지는 밴드 서사

소속사 FNC엔터테인먼트의 신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 새 앨범 콘셉트 포토를 최초 공개하며 컴백 열기를 더했다.

FNC엔터테인먼트는 5일 공식 SNS를 통해 AxMxP의 미니 2집 'HELLO AxMxP(헬로 에이엠피)' 첫 번째 콘셉트 포토를 선보였다.

공개된 이미지에는 서울 도심 곳곳을 배경으로 한 AxMxP의 일상이 담겼다. 멤버들은 편안한 차림으로 거리를 걷거나 음악을 듣는 등 자연스러운 순간을 그려냈으며, 골목길과 철도 건널목 등의 공간을 통해 빈티지한 감성을 전달했다.

오는 12일 발매되는 미니 2집 'HELLO AxMxP'는 저마다의 꿈을 안고 서울에서 만난 네 명의 소년들이 밴드로 성장해 가는 과정을 그린 앨범이다. 일상과 꿈, 우정과 사랑 등 본인들의 이야기를 진솔하게 담아낼 예정이다.

특히 이번 앨범에서 서울은 AxMxP의 음악과 삶이 축적되는 공간으로 그려진다. 실제 서울에서 촬영된 콘셉트 포토는 앞서 공개된 스탬프 투어 스케줄러, 서울 지도 콘셉트의 트랙리스트와 연결되며 앨범의 서사를 직관적으로 전달한다.

한편, AxMxP의 미니 2집 'HELLO AxMxP' 전곡 및 타이틀곡 '나를 만나야 할 10가지 이유' 뮤직비디오는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. 이후 AxMxP는 오는 9월 19일부터 20일까지 데뷔 첫 단독 콘서트 '2026 AxMxP CONCERT X VERSE'를 열고 활발한 활동을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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