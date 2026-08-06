선거제 개혁 주문한 李 대통령 “축구협회, 가장 큰 문제는 비민주적 구조”

사진=청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 대한축구협회의 각종 논란이 불거진 근본 원인으로 폐쇄적인 지배구조를 지목하며 체육단체 선거제도 전반의 개혁을 주문했다.

이 대통령은 5일 청와대 영빈관에서 열린 문화체육관광부·국가유산청 업무보고에서 유승민 대한체육회장에게 “최근 국민들이 관심을 가지는 대한축구협회의 가장 큰 문제는 비민주적인 구조”라고 지적했다.

이어 “민주적으로 선출돼 객관적으로 인정받는 사람이 (회장으로) 선출되느냐는 것과 (회장들이) 장기 집권하는 것 등이 문제”라며 “직간접적으로 경험해보니 많은 체육 단체의 회장 선출 과정이 치열하다. 정치 의도 개입도 있고, 정치적으로 연관성이 있다. 이에 휘둘리기도 하며 이권 다툼도 있는 것 같다”고 강조했다.

이 대통령은 “민주적 구성과 투명한 운영, 회계의 공정성이 중요할 것 같다. 많은 사람들이 지켜보고 있으니 잘해주길 바란다”고도 짚었다.

유 회장은 산하 단체 회장 선거인단 범위를 최대한 확대해 실시해야한다는 이 대통령의 당부에 “알겠습니다”라고 답했다.

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대한축구협회는 현재 차기 회장 선출을 위한 제도 정비를 진행하고 있다. 문화체육관광부 산하 K-축구혁신위원회는 기존 약 200명 규모인 회장 선거인단을 약 2만명으로 확대하고 전자투표 시스템을 도입하는 방안을 권고한 바 있다.

유 회장은 이날 업무보고를 마친 뒤 자신의 SNS를 통해 “임기 초반부터 체육계 혁신에 대한 많은 요구를 받아왔다. 가장 첫 번째로 선거 제도 개선을 추진했고, 만장일치로 결의됐다”고 밝혔다.

이어 “오늘 대통령님께 현안을 보고드리며 다시 한 번 확신했다. 아직 문화, 예술 분야에 비해 다소 부족할 수 있지만, 정부가 체육에 관심을 갖기 시작한 지금이야말로 우리가 진짜 바꿔야 할 것은 특정 제도 개편보다 체육인의 삶이라 생각한다”고 강조했다.

유 회장은 “대통령님의 관심과 격려는 저에게 큰 책임으로 다가왔다. 이제 더욱 현장에 집중하고, 우리에게 직면한 현안들을 풀기 위해 노력하겠다”고 했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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