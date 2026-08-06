[SW현장] ‘선방쇼’로 정정용 마음 훔친 남자, 구성윤 “후반 45분 본 맨시티 관계자들이 어떻게 생각할지…”

사진=최서진 기자

맨체스터 시티(잉글랜드)와 맞붙어 슈퍼세이브를 자랑한 구성윤(서울)이 정정용 팀 K리그 감독(전북)의 마음을 훔쳤다.

팀 K리그는 5일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨시티와의 경기에서 1-3으로 졌다. 결과는 패배였으나, 구성윤은 눈부신 선방쇼를 자랑하며 감탄을 자아냈다. 후반 교체 출전해 45분 동안 슈팅 8개를 막아내며 무실점을 기록했다. 든든한 수문장이다. 경기 후 맨시티의 수문장 마르쿠스 베티넬리가 그를 향해 엄지를 치켜세우기도 했다.

구성윤은 “첫 번째 프리킥 슈팅은 깜짝 놀랐다. 공이 생각보다 빨리 날아와 깜짝 놀랐다. 훈련하면서 준비 동작을 더 빨리 해야겠다고 생각했는데 실제로 상대해 보니 더 실감했다”며 “전반에 맨시티 주축 선수들이 많이 나왔는데 오히려 다행이라는 생각도 들었다”고 웃었다.

이어 “벤치에서 봐도 경기 템포와 패스, 슈팅 속도가 모두 달랐다”며 “아직 몸 상태가 완전하지 않을 텐데 그런 경기력을 보여주는 것이 대단했다. 역시 세계적인 수준은 다르다고 느꼈다”고 덧붙였다.

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뛰어난 활약이었다. 팀 K리그로 호흡을 같이 맞췄으나, K리그1에선 적군의 수장인 정 감독이 콕 집어 칭찬했을 정도다. 정 감독은 “말해도 될지 모르겠지만, 구성윤을 보니 ‘더 좋은 무대로 가야 하지 않을까’”라고 평가했다. 이에 구성윤은 “후반 45분을 본 맨시티 관계자들이 어떻게 생각할지는 모르겠다”면서 “개인적으로는 좋은 경기를 한 것 같다”고 미소 지었다.

구성윤은 지난 시즌까지 K리그2 서울 이랜드서 뛰었다. 능력을 인정받아 올 시즌을 앞두고 서울로 이적했다. 새 유니폼을 입고 주전 골키퍼로 활약하고 있다. 구성윤의 선방에 서울은 리그서 최소 실점 2위를 기록 중이다. 그는 “연차가 쌓일수록 마인드가 바뀌고 있다. 돌이켜 보면 어렸을 때 축구를 즐겼어야 했는데 너무 딱딱하게만 다가간 것 같다”며 “지금은 축구를 더 즐기려고 하다 보니 좋은 방향으로 이어지고 있다”고 말했다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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