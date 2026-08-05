“난 안 되는 놈인가”…‘언슬전’ 정준원, 10년 무명 속 눈물의 고백

정준원이 힘들었던 무명 시절에 대해 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘유튜브하지영’ 영상 캡처

배우 정준원이 데뷔 10년 만에 대중의 주목을 받기까지 겪었던 심경을 솔직히 털어놓았다.

5일 방송인 하지영은 자신의 유튜브 채널에 ‘[SUB] 정준원의 이야기’라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상에서 정준원은 지난 한 해 동안 배운 인생의 교훈을 묻는 질문에 “드라마 ‘언젠가는 슬기로운 전공의생활(이하 언슬전)’이 공개되기 직전까지가 삶에서 가장 힘든 시기였다”고 고백했다.

이어 “우리가 하는 일은 운도 많이 필요하고, 결국 선택을 받아야 하는 직업”이라며 “‘언슬전’에 캐스팅되기 전까지는 ‘내가 이 일을 하면 안 되는 사람인가’, ‘난 안 되는 놈인가 보다’라는 생각까지 들었다”고 회상했다.

그는 포기하지 않는 태도의 중요성을 언급하면서도 겸손함을 잃지 않았다. 정준원은 “좋아하는 일을 포기하지 않고 계속하면 기회가 온다는 걸 배웠다”면서도 “다만 이것이 모두에게 통용된다고 생각하진 않는다. 다른 사람에게 함부로 말하기는 어렵다. 나는 정말 기적처럼 운이 좋았던 케이스”라며 진심 어린 속내를 전했다.

한편, 1988년생인 정준원은 2015년 영화 ‘조류인간’으로 데뷔한 뒤 지난해 드라마 ‘언슬전’을 통해 본격적으로 이름을 알렸다. 그러나 최근 뜻하지 않은 ‘태도 논란’에 휩싸이기도 했다. 지난 1일 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 새 드라마 ‘유부녀 킬러’ 홍보차 출연했으나, 일부 시청자들로부터 소극적인 방송 태도를 지적받은 것이다.

논란이 이어지자 현장에 함께했던 방송인 하하가 직접 진화에 나섰다. 하하는 SNS 댓글을 통해 “현장에 있었던 사람으로서 너무 귀엽고 재미있었다”며 “프로 예능인이 아닌 만큼 귀엽게 봐주시고 예능으로 즐겨주셨으면 한다”고 전하며 정준원을 적극 옹호했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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