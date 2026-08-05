“형 3번째 사진은 좀…” 손흥민, 샤워가운 근황에 팬들 ‘충격’

손흥민이 일상 사진으로 근황을 전했다. 출처=손흥민 SNS

축구선수 손흥민이 SNS를 통해 친근함이 돋보이는 일상 근황을 전하며 팬들과 소통에 나섰다.

5일 손흥민은 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “업데이트(Update)”라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 손흥민은 자택에서 편안한 샤워 가운 차림으로 카메라를 향해 환한 미소를 지어 보이는가 하면, 차로 이동하는 중 찍은 셀카 등 다채로운 일상을 공유했다.

특히 화면 하단에서 얼굴을 클로즈업해 찍은 다소 파격적인 구도의 초근접 셀카가 눈길을 끌었다. 무대 위나 경기장 안에서의 카리스마 넘치는 모습과 대비되는 자연스러운 일상에 팬들의 열띤 반응이 이어졌다. 팬들은 “셀카 구도가 독특하다”, “친근한 모습이 보기 좋다”, “형 3번째 사진은 아닌 거 같아” 등 다양한 댓글을 남겼다.

한편, 손흥민은 최근 네 번째 손가락에 반지를 착용한 모습이 포착되며 일각에서 결혼설이 제기되기도 했으나, 이에 대해서는 별도의 입장을 밝히지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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