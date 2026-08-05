아이들 ‘누드’ MV 4억 뷰 돌파…‘퀸카’ 이어 통산 2번째 대기록

출처=아이들 SNS

그룹 아이들(i-dle)의 ‘누드(Nxde)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 4억회를 돌파했다.

5일 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면 지난 2022년 10월 발매된 미니 5집 ‘아이 러브(I love)’의 타이틀곡 ‘누드’ 뮤직비디오가 전날 기준 유튜브 조회수 4억건을 넘어섰다.

이로써 아이들은 조회수 4억5000만회를 기록 중인 ‘퀸카(Queencard)’에 이어 통산 두 번째 4억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 정규 1집 타이틀곡 ‘톰보이(TOMBOY)’ 역시 4억뷰 돌파를 앞두고 있어 기록 추가가 유력한 상황이다.

발매 17일 만에 1억뷰를 달성했던 ‘누드’는 꾸준한 글로벌 음원 인기에 힘입어 4억뷰 고지까지 넘어섰다.

한편 아이들은 최근 글로벌 무대에서도 활약을 이어가고 있다. 미국 시카고에서 열린 대형 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자(Lollapalooza)’ 무대에 올라 약 60분간 총 16곡을 밴드 라이브로 소화하며 현지 팬들의 호응을 끌어냈다.

여세를 몰아 이달 29일과 30일 양일간 마카오 갤럭시 아레나에서 ‘2026 아이들 월드투어 [싱코페이션] 인 마카오’를 개최하고 이번 월드투어의 피날레를 장식할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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