‘서머퀸’ 키오프 화려한 컴백…‘SWEAT’ 국내외 음원차트 석권

사진=S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 컴백하자마자 독보적인 서머퀸 존재감을 알렸다.

지난 4일 발매된 키스오브라이프의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 5일 오전 기준 국내 음원 사이트 멜론 HOT 100(30일 기준) 9위에 올랐다. 이어 HOT 100(100일 기준) 21위를 비롯해 벅스, 지니 등 주요 실시간 음원 차트 상위권에 고르게 이름을 올리는 기염을 토했다.

글로벌 반응도 폭발적이다. 뮤직비디오는 유튜브 트렌딩 뮤직비디오 7위에 올랐으며 아이튠즈 톱 송 차트에서 태국 2위, 라오스 2위, 대만 17위에 랭크되는 등 해외 차트 전역에서 뚜렷한 상승곡선을 그리고 있다.

수록곡 'WHAT!' 역시 멜론 HOT 100 및 아이튠즈 톱 송 차트 순위권에 진입했다. 'Sticky'로 대중성을 사로잡았던 키스오브라이프는 이번 싱글을 통해 기존에 선보인 적 없던 새로운 여름의 색깔을 선사하며 '서머퀸' 타이틀을 확고히 하는 모양새다.

'SWEAT'은 일렉트로닉 팝과 라틴 리듬을 결합한 아프로 하우스 기반의 곡으로 내면의 노력과 불안을 굳이 타인에게 증명하지 않아도 된다는 메시지를 특유의 열정적이면서도 자유로운 무드로 담아냈다. 본격적인 컴백 활동에 돌입한 키스오브라이프는 다양한 콘텐츠로 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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