박유나, 블랙부터 화이트까지…한층 깊어진 ‘도회적 비주얼’

배우 박유나가 새 프로필 사진을 통해 상반된 매력을 선보였다.

5일 소속사 키이스트는 박유나의 다채로운 이미지가 담긴 새 프로필 사진을 공개했다. 이번 프로필은 모노톤의 간결한 스타일링을 바탕으로 본연의 맑은 분위기부터 도회적인 면모까지 다채로운 연출을 담아냈다.

공개된 사진 속 박유나는 블랙 카디건과 팬츠를 매치해 차분하면서도 세련된 인상을 연출했다. 반면 화이트 니트를 입은 컷에서는 자연스러운 포즈와 미소로 부드럽고 따뜻한 분위기를 드러냈다.

박유나는 현재 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’에서 한규영 역을 맡아 열연 중이다. 극 중 한규영은 자신의 미래와 손익을 우선시하는 엘리트 의사이자 철저한 현실주의자다. 박유나는 언니 한규림(안희연 분)과 갈등을 겪는 둘째의 모습을 현실감 있게 그려내며 극의 몰입도를 높이고 있다.

프로필 사진을 통해 정제된 우아함을 보여준 박유나가 방송 중인 드라마 속 캐릭터와 또 다른 매력을 드러내면서, 향후 이어질 연기 행보에도 관심이 쏠린다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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