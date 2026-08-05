엑스보, 자사의 스탈존, 한국 서버 출시 기념 크리에이터 대회 개최

스탈존 메인 이미지. 사진=엑스보

엑스보(EXBO)가 자사에서 개발 및 서비스하는 오픈월드 익스트랙션 MMOFPS ‘STALZONE’(이하 ‘스탈존’)의 한국 서버 출시를 기념해 치지직과 SOOP에서 드롭스 이벤트를 진행하고 국내 메가 인플루언서들이 참여하는 크리에이터 대회를 개최한다고 5일 밝혔다.

드롭스 이벤트는 8월 25일까지 치지직과 SOOP에서 진행된다. 이용자는 각 플랫폼에서 ‘스탈존’ 라이브 방송을 시청하면 게임 아이템 등 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 치지직에서는 네이버페이 모바일 쿠폰을 제공하는 추가 이벤트도 함께 진행된다.

이와 함께 치지직과 SOOP에서는 국내 메가 인플루언서들이 참여하는 ‘스탈존’ 크리에이터 대회가 순차적으로 개최된다. 대회는 최근 업데이트된 신규 팀 기반 PvP 콘텐츠 ‘콜로세움’을 활용해 온라인으로 진행되며, 총 3회의 대회와 실시간 스트리밍 방송이 마련될 예정이다.

업체에 따르면 ‘콜로세움’은 여러 팀이 전장 내 목표를 두고 경쟁하는 PvP 콘텐츠다. 개인의 전투 능력은 물론 팀 구성과 역할 분담, 전황에 따른 전략적 판단이 승패를 좌우해 치열한 팀 전투의 재미를 제공한다.

8월 첫째 주에는 치지직과 SOOP에서 대회가 개최되며 둘째 주에는 SOOP에서 메가 인플루언서들이 참여하는 추가 대회가 진행될 예정이다. 세부 일정과 참여 크리에이터, 방송 채널은 공식 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개된다.

참여 크리에이터들이 직접 팀을 구성해 ‘콜로세움’에서 경쟁하는 모습을 실시간으로 선보이는 만큼, 이용자들은 신규 PvP 콘텐츠의 전투 구조와 다양한 팀 전략의 재미를 보다 직관적으로 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

엑스보 관계자는 “한국 서버 출시를 기념해 방송을 시청하고 게임 아이템과 네이버페이 쿠폰을 받을 수 있는 드롭스 이벤트를 마련했다”며 “치지직과 SOOP에서 진행되는 크리에이터 대회를 통해 ‘콜로세움’의 치열한 경쟁과 다채로운 팀 전략의 재미도 함께 즐겨주시길 바란다”고 말했다.

한편 ‘스탈존’은 FPS 전투에 MMORPG의 성장과 경쟁, 협력 요소를 결합한 오픈월드 익스트랙션 MMOFPS다. 플레이어는 이상 현상과 돌연변이체가 가득한 가상의 체르노빌 격리 구역 ‘존’을 탐험하며 자원을 확보하고 다양한 PvE 및 PvP 콘텐츠를 즐길 수 있다.

‘스탈존’은 스팀을 통해 PC에서 무료로 플레이할 수 있으며 드롭스 이벤트와 크리에이터 대회에 대한 자세한 정보는 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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