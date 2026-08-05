“청순 Y2K부터 시크 글램룩까지”…조이, 팬콘 비하인드서 ‘레전드 미모’ [스타★샷]

조이가 팬콘서트의 비하인드 사진을 공개했다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet) 멤버 조이가 팬콘서트 비하인드 컷을 통해 반전 매력을 과시했다.

5일 조이는 자신의 SNS 채널에 “팬콘 사진 모으기2”라는 글과 함께 무대 뒤 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

조이가 팬콘서트의 비하인드 사진을 공개했다. 출처=조이 SNS

공개된 사진 속 조이는 대기실에서 화이트 크롭 탑과 루즈핏 후드 집업, 블랙 미니 팬츠를 매치해 감각적인 Y2K 스트리트 패션을 선보였다. 자연스럽게 어깨를 드러낸 연출과 실버 액세서리로 캐주얼하면서도 스포티한 감각을 더했다.

이어진 무대 비하인드 컷에서는 180도 다른 반전 분위기를 연출했다. 홀터넥 라인의 블랙 레이스 코르셋 탑과 시스루 셔링 디테일, 동일 소재의 암 워머를 더해 화려하면서도 시크한 글램룩을 완성하며 독보적인 아우라를 발산했다.

사진을 접한 팬들은 “매 순간이 레전드”, “착장 소화력이 완벽하다”, “눈부시게 아름답다” 등 열렬한 반응을 보내며 찬사를 이어갔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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