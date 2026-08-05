플레어 유, 자컨 ‘유유자적’ 론칭…힐링 매력

그룹 플레어 유(FLARE U)가 첫 자체 콘텐츠로 무대 아래 반전의 얼굴을 보여준다.

플레어 유는 지난 4일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 ‘플레어 유유자적’의 첫 번째 에피소드를 공개하며 팬들에게 뜨거운 관심을 받고 있다. ‘플레어 유유자적’은 사자성어의 의미처럼 속박 없이 조용하고 편안한 장소에서 소소한 이야기를 나누며 힐링하는 콘텐츠다.

먼저 공개된 영상 속 플레어 유는 계곡을 찾아 여유로운 시간을 보냈다. 이들은 푸짐한 먹방을 즐기는 동시에 각자 미션을 수행하며 귀여운 티키타카로 웃음을 자아냈다.

이어 계곡에 들어간 멤버들은 공놀이와 물총 놀이, 물수제비 등을 즐기며 청량한 분위기를 만끽했다. 특히 ‘공 많이 튀기기 대결’을 펼치며 유쾌하게 승부를 겨뤘고, 파인애플 셔벗을 함께 나눠 먹으며 훈훈한 분위기를 완성했다.

뿐만 아니라 플레어 유는 다음 콘텐츠에 대한 아이디어를 적극적으로 주고받으며 남다른 열정을 보이기도 했다. 다채로운 매력으로 색다른 재미를 선사한 이들이 다음에는 어떤 이야기를 선보일지 기대를 모은다.

플레어 유는 최립우, 강우진으로 구성된 듀오다. 지난해 엠넷 ‘보이즈2플래닛’을 통해 만난 두 사람은 팀을 이뤄 가요계에 데뷔했다. 지난 5월 첫 번째 미니 앨범 ‘YOUTH ERROR’(유스 에러)를 발매하고 가요계에 데뷔해 글로벌을 무대로 활발한 활동 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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