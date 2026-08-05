알파드라이브원, ‘언브레이커블 : 소년비스트’ 미리보기

신인 보이그룹 알파드라이브원이 컴백을 앞두고 다채로운 프로모션을 펼친다.

알파드라이브원은 지난 3일 공식 SNS를 통해 미니 2집 ‘언브레이커블 : 소년비스트(UNBREAKABLE : 少年BEAST)의 웹사이트 ‘비스트 아카이브(BEAST ARCHIVE)’ 3D MAP을 공개했다.

‘비스트 아카이브’는 앨범 관련 콘텐츠를 탐색할 수 있는 아카이브 사이트다. 이번에 공개된 3D MAP은 학교와 운동장, 음악실, 오디션장, 교신 부스, 병원, 회전목마 등 다양한 공간을 자유롭게 둘러보며 미니 2집 공식 트레일러에 등장한 주요 장소와 오브제를 직접 탐색할 수 있도록 구현됐다.

각 공간을 클릭하면 멤버별 콘텐츠를 확인할 수 있어 팬들이 직접 공간을 탐색하는 재미를 배가시켰다. 특히 영화관 공간에서는 앞서 공개된 타이틀 시퀀스와 트레일러 영상을 영화관 좌석에 앉아 스크린을 바라보는 듯한 시점으로 감상할 수 있도록 구현해 몰입감을 더했다.

또한 알파드라이브원은 지난 3일 서울 성동구 무비랜드에서 미니 2집 트레일러 ‘21세기 소년 Ⅰ’의 ‘트레일러 프리미어’를 성황리에 마쳤다. 트레일러의 연출을 맡은 박세영 감독은 이날 GV에 참여해 “누구나 한 번쯤은 겪어봤을, 혹은 지금도 겪고 있을 보편적인 고민들을 멤버들 각자의 개성과 아이덴티티 안에서 다르게 풀어보고 싶었다. 저희 모두가 한 번쯤 지나왔을 상황 속의 고민과 내적 갈등들이 서로 어떻게 연결될 수 있을지 상상하면서 이 이야기를 구상했다”라고 밝혔다.

이어 “멤버와 멤버 사이의 연결, 내면과 외면의 연결, 그리고 소년과 비스트라는 서로 다른 모습의 연결까지 작품 전반에 흐르는 다양한 관계성과 연결성을 시각적으로 표현하고 싶었다”라고 작업기를 전해 트레일러에 담긴 서사와 의미를 더욱 깊이 있게 전달했다.

올해 1월 첫 번째 미니 앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’로 데뷔한 알파드라이브원은 밀리언셀러 등극을 비롯해 음악방송 4관왕, 시상식 신인상과 본상을 포함해 누적 5관왕을 기록하며 가요계 신성의 등장을 알렸다. 오는 24일 미니 2집 ‘언브레이커블 : 소년비스트’로 편견과 낙인 속에서 흔들리는 청춘의 성장통을 그려내며 자신들만의 이야기를 그려갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]