브브걸 민영, 과감한 오프숄더 드레스…‘청순+우아’의 정석 [스타★샷]

민영이 웨딩드레스 화보를 공개했다. 출처=민영 SNS

그룹 브레이브걸스(Brave Girls) 멤버 민영이 감탄을 자아내는 웨딩드레스 화보로 근황을 전했다.

지난 4일 민영은 자신의 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 “#드레스 화보 #웨딩화보”라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

민영이 웨딩드레스 화보를 공개했다. 출처=민영 SNS

공개된 사진 속 민영은 순백의 오프숄더 드레스를 입은 채 파란색 천이 드리워진 소파에 누워 다채로운 매력을 발산했다. 특히 과감하게 드러난 어깨라인과 선명한 쇄골, 슬림한 실루엣이 시선을 사로잡는다.

여기에 과하지 않은 신부 메이크업과 길게 늘어뜨린 생머리 스타일링이 더해져 특유의 청순하면서도 우아한 분위기를 극대화했다. 민영은 스튜디오 내에서 다양한 포즈를 연출하며 실제 결연을 앞둔 신부 같은 아우라를 연풍했다.

한편, 민영이 속한 브레이브걸스는 지난달 새 싱글 ‘바디 웨이브(BODY WAVE)’를 발매하고 활발한 음악 활동을 이어가고 있다. 1990년생인 민영은 올해 만 36세로, 변함없는 비주얼과 건강한 매력으로 팬들의 사랑을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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