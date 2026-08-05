SM, 2분기 영업이익 529억…전년比 11% 상승

종합 엔터테인먼트사 SM엔터테인먼트가 올 2분기 실적 개선을 거뒀다.

SM은 5일 2026년 2분기 연결 기준 매출 3496억원, 영업이익 529억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 15.4%, 11.0% 증가한 수치로 아티스트들의 활발한 글로벌 콘서트 투어와 MD·라이선싱 사업 성장, 종속법인의 실적 개선 효과에 힘입은 결과다.

2분기 별도 매출은 전년 동기 대비 9.2% 증가한 2406억원으로, 출연 매출 27.9%, 콘서트 매출 23.6%, MD·라이선싱 매출이 22.0% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 전년 동기 대비 각각 4.6%와 18.1% 감소한 438억원과 241억원을 기록했다.

이번 성과는 레거시 IP의 공연 규모 확대에 따른 콘서트 매출 성장과 주요 종속 법인 매출 확대에 따른 전반적 경영성과 개선이 반영된 것으로, 고연차 아티스트들의 콘서트 투어 확대와 소속 아티스트 광고 및 행사 활동 등 IP 기반 매출 증가로 매출 구조 역시 지속적으로 다변화되고 있다.

2분기에는 동방신기, 슈퍼주니어, 엑소, 에스파, 엔시티 위시 등 다양한 아티스트들의 글로벌 투어가 공연 매출 확대에 기여했으며, 대규모 공연 MD 판매와 더불어 NCT 10주년 기념 팝업과 에스파, 라이즈, 엔시티 위시 신보 발매와 연계된 팝업 이벤트 등을 개최하여 팬덤과의 접점을 넓혔다.

SM 측은 주요 종속법인들 역시 각 사업 분야에서 견조한 실적을 보이며 전체 성장에 기여했다고 전했다. 드림메이커는 국내 공연 제작 횟수 및 본사와의 협업 확대로 대폭적인 이익 성장을 이루었으며, 디어유는 구독료 인상과 웹결제 전환에 따른 수익성 개선으로 증가세를 이어갔다는 설명이다.

SM은 지난 4일 레드벨벳의 컴백을 시작으로 3분기 NCT 127, 민호, WayV, 소녀시대-효리수 등이 앨범을 발매한다. 4분기에는 예성, 태연, 재현, NCT 드림, 최강창민, 샤오쥔, 엔시티 위시, 하츠투하츠 등이 컴백활동을 펼친다.

오는 7∼8일 서울 고척돔을 시작으로 월드투어를 여는 에스파를 시작으로 콘서트 부문 계획도 발표했다. 하반기 유노윤호, 슈퍼주니어-83z, 예성, 려욱, NCT 127, WayV 등의 콘서트 투어와 NCT WISH의 팬미팅 투어가 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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