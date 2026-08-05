QWER 마젠타, 보디슈트 입고 무중력 유영…투어 개인 포스터

두 번째 월드투어를 앞둔 밴드 QWER 마젠타가 새로운 콘셉트의 화보를 공개했다.

지난 4일 QWER 공식 SNS에는 두 번째 투어 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!''의 마젠타의 개인 포스터가 게재됐다.



포스터 속 마젠타는 보디슈트를 소화하며 우주인으로 변신한 마젠타는 무중력 공간을 유영하는 포즈로 눈길을 끌었다.

'ROCKET LAUNCH'는 '로켓 발사'라는 뜻을 담고 있는 QWER의 두 번째 투어다. 우주로 뻗어나가는 로켓처럼 더 넓은 세상에 QWER의 음악을 전하겠다는 포부를 담았다. 그간 쌓아온 음악적 역량을 총망라한 세트리스트로 국내외 팬들과 만날 예정이다.

투어는 오는 9월 12~13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 막을 올린 뒤 10월 10~11일 타이베이, 10월 13일 후쿠오카, 10월 15일 오사카, 10월 17일 도쿄, 11월 7일 쿠알라룸푸르, 11월 14일 방콕, 2027년 1월 2일 홍콩, 1월 8~9일 싱가포르까지 아시아 9개 도시까지 이어진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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