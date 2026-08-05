하스스톤, 전장 14시즌 시작…'어둠의 선물' 시스템 도입

하스스톤 전장 시즌 14 키 아트. 블리자드 엔터테인먼트 제공

하스스톤이 전장 14시즌을 통해 한층 달라진 전장 플레이를 선사한다.

블리자드 엔터테인먼트는 전략 카드 게임 하스스톤이 전장 14시즌 ‘달라란의 어둠의 선물’을 5일 시작했다고 밝혔다. 이번 시즌에서는 신규 시스템과 영웅, 키워드, 하수인 등이 추가된다.

가장 큰 변화는 신규 시스템인 어둠의 선물이다. 이용자는 3턴부터 어둠의 선물 버튼을 사용해 3골드를 소비하고, 각각 서로 다른 어둠의 선물을 지닌 하수인 3종 가운데 하나를 선택할 수 있다.

새 영웅도 합류했다. 악몽의 군주 자비우스는 4턴마다 어둠의 선물 능력을 가진 하수인을 발견할 수 있으며, 영혼 기생체 트라스타스는 게임 시작과 동시에 5단계 하수인을 확보한 뒤 7턴에 사용할 수 있는 능력을 지녔다.

이번 시즌에는 신규 키워드 사용(Activate)도 추가됐다. 해당 키워드를 보유한 하수인은 고용 단계에서 골드를 소모해 특수 능력을 발동할 수 있으며, 능력은 턴마다 한 번만 사용할 수 있다. 이에 따라 골드 관리와 사용 시점을 고려한 전략적인 플레이가 한층 중요해질 전망이다.

이 밖에도 60종이 넘는 신규 하수인과 종족별 시너지, 신규 선술집 주문 5종이 추가됐다. 지난 시즌 도입된 장신구 시스템도 유지되며, 신규 하급 장신구 23종과 상급 장신구 24종이 더해져 다양한 조합과 전략을 구성할 수 있다.

보상 체계도 새롭게 개편됐다. 전장의 길에는 마이에브와 바네사 밴클리프를 비롯한 새로운 꾸미기 아이템이 추가됐으며, 시즌 패스 구매자는 게임 시작 시 추가 영웅 2명을 선택할 수 있다. 시즌 패스를 진행하면 신규 전설 타격 효과와 영웅 스킨 13종, 신규 바텐더 등 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 시즌 패스+ 이용자는 모든 시즌 패스 보상과 함께 게임마다 1회 영웅을 새로 고칠 수 있는 혜택도 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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