정찬민·임수현 부부, 노총각 김빌리에 돌직구…“결혼 못하는 이유 있었다”

개그맨 정찬민, 배우 임수현 부부가 노총각 김빌리의 연애와 결혼 고민에 돌직구를 던지며 웃음을 안겼다.



지난 4일 공개된 유튜브 채널 '1010웍스' 영상에는 정찬민·임수현 부부, 김빌리가 출연했다.

해당 영상에서 정찬민·임수현 부부는 오랜 기간 인디 음악계에서 활동해 온 김빌리가 최근 성수동에 새롭게 조성한 복합문화공간의 오픈을 축하하기 위해 현장을 직접 방문했다. 이후 축하 인사로 시작된 대화는 어느새 김빌리의 연애 상담으로 이어졌다.

두 사람은 김빌리의 연애 스타일을 거침없이 분석하기 시작했다. 두 사람은 왜 연애가 오래 이어지지 않는지, 여자들이 부담을 느끼는 행동은 무엇인지, 자만추(자연스러운 만남 추구)가 어려운 이유는 무엇인지 등 다양한 연애 고민을 실제 부부의 시선으로 풀어냈다.

최근 화제를 모으고 있는 AI 기반 사주 분석까지 더해졌다. 분석 결과를 바탕으로 김빌리의 성향과 연애 습관을 짚어보는 과정에서 세 사람은 '일이 먼저인 삶', '고집이 센 성격', '표현이 부족한 스타일' 등 문제점을 짚었다. 김빌리는 연이어 쏟아지는 현실 조언에 웃음을 터뜨리면서도 "반박할 수가 없다"며 고개를 끄덕였다.

세 사람은 '2026~2027년 좋은 인연이 들어오는 시기'와 '결혼운이 있다'는 AI 분석에 대해서도 이야기를 나눴다. 임수현은 "운도 중요하지만 결국 사람은 표현을 해야 만날 수 있다"라며 현실적인 조언을 건넸다.

이 밖에도 "머리부터 발끝까지 명품으로 꾸며주겠다"는 정찬민·임수현 부부의 유쾌한 농담과 학창시절 성적표를 둘러싼 에피소드, 실제 결혼생활에서 느낀 연애와 결혼의 차이 등 다양한 이야기가 이어졌다.

이번 촬영은 최근 싱어송라이터 김일두의 단독 공연이 열리는 등 커피와 주류, 라이브 공연이 어우러져 새로운 문화공간으로 주목받고 있는 성수동 복합문화공간에서 진행됐다. 1010웍스 관계자는 "이번 콘텐츠는 새롭게 조성된 복합문화공간을 배경으로 자연스럽게 시작된 대화를 담아낸 것이 특징"이라며 "앞으로도 방송인과 뮤지션, 문화예술인 등 다양한 분야의 인물들과 함께 공감과 재미를 전하는 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 밝혔다.



이번 에피소드는 오랜 시간 인디 음악계에서 활동하며 자신만의 세계를 구축해 온 김빌리의 진솔한 매력과 유쾌한 예능감이 완벽한 조화를 이뤘다는 평이다. 특히 연예계 대표 잉꼬부부인 정찬민·임수현의 따뜻한 조언이 더해져 보는 이들에게 훈훈한 웃음과 깊은 공감을 동시에 선사했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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