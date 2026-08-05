‘JYP 신예’ 아워벌스데이, 19일 데뷔 축제 연다

JYP 신인 걸그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)가 데뷔 일자를 확정했다. 프리 데뷔 활동을 마치고 7인조 완전체로 첫 모습을 드러낸다.

아워벌스데이는 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 인트로덕션 필름 ‘[SYSTEM] CONNECTION ESTABLISHED([시스템] 커넥션 이스태블리시드)’를 공개했다.

공개된 영상에는 서로 다른 공간에 있던 Side A(사이드 에이)와 Side B(사이드 비)가 서로의 존재를 알아차리고 하나로 나아가는 모습이 그려졌다. 두 유닛이 함께하는 순간 컨페티가 터지며 축제 같은 분위기가 펼쳐졌고, 이어 일곱 멤버가 각자 포즈를 취하며 등장해 강렬한 아우라를 발산했다.

마침내 한자리에 모인 아워벌스데이는 함께 문 밖으로 걸어나가며 새로운 이야기의 시작을 알렸다. 통통 튀는 에너지를 전한 이번 인트로덕션 필름은 앞으로 아워벌스데이가 선보일 음악과 퍼포먼스, 일곱 멤버가 보여줄 시너지에 대한 기대감을 높였다.

원더걸스를 시작으로 미쓰에이, 트와이스, ITZY 등을 배출한 ‘걸그룹 명가’ JYP엔터테인먼트가 선보이는 신인 그룹이다. 엔믹스 이후 약 4년 만의 신인으로 오는 19일 첫 번째 싱글 ‘Our Birthday(아워 벌스데이)’를 발매하고 정식 데뷔에 나선다. 팀명에는 매일이 생일인 것처럼 순간을 자유롭게 즐기고 평범한 일상을 자신들만의 색깔로 채우겠다는 포부가 담겼다.

앞서 Side A와 Side B로 나누어 진행한 프리 데뷔 활동을 통해 음악 방송 무대와 다양한 콘텐츠를 선보인 아워벌스데이. 유닛으로 탄탄한 실력과 다채로운 매력을 입증한 일곱 멤버가 만들어 갈 특별한 순간과 색다른 음악에 관심이 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]