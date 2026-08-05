‘올라운더’ 이찬원, 보령머드축제서 만능 활약

가수 이찬원이 노래면 노래, 진행이면 진행까지 전방위 활약을 펼쳤다.

이찬원은 지난 4일 방송된 KBS2 ‘22026 보령머드축제 케이팝 슈퍼 라이브’에 출연했다.

이날 이찬원은 함께 MC를 맡은 웬디와 자연스러운 호흡은 물론 관객들과 소통하며 안정적인 진행 실력과 센스 있는 입담을 발휘했다.

이어 무대에 올라 ‘트롯 프린스’의 매력을 드러냈다. 정규 1집 ‘ONE(원)’의 수록곡 ‘트위스트 고고’를 선곡한 이찬원은 한여름 축제와 어울리는 시원한 에너지로 현장의 흥을 한껏 끌어올렸다.

빠른 템포의 트위스트 리듬과 경쾌한 멜로디 위에 특유의 시원한 보컬을 더해 여름 여행의 설렘과 즐거움을 생동감 있게 표현한 이찬원은 누구나 따라 부를 수 있는 중독성 있는 멜로디와 흥겨운 무대 매너로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 청량한 여름 감성을 선사했다.

이어 조용필의 명곡 ‘여행을 떠나요’를 자신만의 색깔로 재해석하며 열기를 이어갔다. 폭발적인 가창력과 여유로운 무대 매너, 시원하게 뻗는 보컬이 어우러져 원곡의 경쾌한 매력을 한층 살려냈으며, 로큰롤 특유의 경쾌한 리듬과 에너지에 이찬원만의 밝고 청량한 매력을 더해 축제 분위기를 절정으로 이끌었다.

MC는 물론 본업인 가수로서의 역량까지 아낌없이 보여준 이찬원은 정규 1집 ‘ONE(원)’, 미니 2집 ‘bright;燦(브라이트;찬)’, 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’까지 3개 앨범 연속 하프 밀리언셀러를 달성하며 커리어 하이를 이어가고 있다.

방송인 이찬원의 활약도 시청자를 사로잡는다. 가수 활동뿐 아니라 KBS2 ‘불후의 명곡’, ‘셀럽병사의 비밀’, JTBC ‘톡파원 25시’, MBC ‘서프라이즈 미스터리 살롱’ 등 다양한 예능에서도 안정적인 진행 실력과 재치 있는 입담을 인정받고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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