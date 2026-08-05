‘MBC의 딸’ 공효진의 귀환…시청률도 원샷원킬

‘MBC의 딸’ 공효진이 돌아왔다. 15년 만의 복귀작 ‘유부녀 킬러’에서 매력적인 반전 캐릭터를 선보이며 성공적인 귀환을 알렸다.

지난 달 31일 밤 9시 50분 첫 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’에서 공효진은 생활 밀착형 워킹맘과 원샷원킬 ‘킹피셔’를 오가는 유보나의 극과 극 온도차를 빈틈없는 열연으로 완성하며 서사의 중심을 단단히 잡았다.

공효진은 가족 앞에서 한없이 다정하고 부드러운 아내이자 엄마인 유보나의 평범한 일상을 통해 시청자들의 공감을 이끌었다. 이와 동시에 범상치 않은 킬러 본능을 자랑하기도. 그녀는 난폭 운전 차량을 향해 날카로운 눈빛을 빛내는가 하면, 떨어지는 컵을 한 손으로 가볍게 받아내고, 성추행범을 향해 식료품을 정확히 명중시켜 제압하는 등 반전 면모를 위트 있게 담아냈다.

특히 공효진은 두루미 전자 영업3팀의 실적왕 부장이자 전설의 저격수 킹피셔로 완벽 변신해 극의 분위기를 단숨에 전환했다. 성당 옥상에서 저격총을 장착하고 범죄자를 겨누는 첫 클라이언트 미팅 장면에서는 흔들림 없는 눈빛과 절제된 움직임, 그리고 원샷원킬 처단 후 “미팅 종료”라는 무심한 한마디로 장르적 쾌감을 안겼다. 이처럼 공효진은 일상과 비일상의 경계를 오가는 캐릭터의 양면성을 설득력 있게 표현했다.

또한 일과 가정을 오가는 워킹맘 유보나의 고군분투기가 공효진 특유의 섬세한 연기를 통해 빛을 발했다. “낮에 하죠. 애 데리러 가야 해서요”라는 대사에는 자신만의 균형을 찾아가는 유보나의 현실적인 고민이 고스란히 담겼다.

무엇보다 가족을 지키기 위해 목숨을 거는 유보나의 절박함까지 놓치지 않으며 입체적인 인물을 완성했다. 오현남(하율리)이 남편 권태성(정준원)에게 독극물 ‘미스트S’를 먹였다고 협박하자, 유보나는 망설임 없이 자신도 독극물을 마시며 목숨 건 정면 승부를 택했다.

이렇듯 공효진은 2011년 ‘최고의 사랑’ 이후 15년 만의 MBC 복귀작 ‘유부녀 킬러’를 통해 생활 밀착형 에피소드와 범죄자 처단 액션을 유연하게 오가는 대체 불가한 저력을 발휘했다.

‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진, 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 드라마다. 7월 5주차 TV 부문 1위, OTT 콘텐츠 통합 랭킹 1위를 기록한 데 이어 금토드라마 동시간대 시청률 1위, 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054 시청률에서도 토요일 전체 1위를 차지하며 화제성을 입증했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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