韓 대표팀 9월 상대는 에콰도르와 우루과이…9·10월 A매치 4연전 상대 모두 확정

사진=대한축구협회 제공

대한민국 남자 축구국가대표팀의 9월과 10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 친선경기 상대가 모두 확정됐다.

대한축구협회는 오는 9월 국내에서 개최되는 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 남미의 강호 에콰도르, 우루과이를 상대한다. 대표팀은 추석연휴 직전인 24일 에콰도르와, 28일에는 우루과이와 맞붙는다. 이어지는 10월에는 이미 발표된 바와 같이 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄전을 개최한다.

FIFA 랭킹 25위 에콰도르는 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 독일을 꺾으며 32강에 진출했으나 개최국 멕시코에 패하며 대회를 마쳤다. 대한민국과는 두 차례 맞붙어 1승 1패를 기록했다. 가장 최근 맞대결은 2010년 5월 16일 서울에서 열린 친선경기로, 대한민국이 2-0 승리를 거뒀다.

사진=대한축구협회 제공

FIFA 랭킹 20위 우루과이는 전통적인 남미 강호다. 북중미 월드컵에서는 스페인, 카보베르데에 이어 조별리그 3위를 기록해 32강 진출은 실패했다. 대한민국과의 역대 전적은 10경기 1승 2무 7패로 우루과이가 우위를 보이고 있으며, 월드컵 본선에서는 세 차례 맞붙어 우루과이가 2승 1무를 기록했다. 가장 최근 맞대결은 2023년 3월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 친선경기다. 당시 선제골을 내준 후 황인범이 동점골을 넣었으나 다시 역전골을 실점하며 대한민국이 1-2로 패한 바 있다.

9·10월 A매치 4경기 개최 장소와 킥오프 시간은 현재 협의 중이며, 확정되는대로 추후 발표할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]