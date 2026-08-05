10월 개최 ‘2026 렛츠락페스티벌’, 쏜애플→초록불꽃소년단 등 추가 라인업

개최를 앞둔 '2026 렛츠락페스티벌'이 '위 아 락스타(WE ARE ROCKSTARS)' 타이틀의 3차 라인업을 공개했다.

오는 10월 3∼4일 이틀간 난지한강공원에서 펼쳐지는 ‘2026 렛츠락페스티벌’의 3차 라인업에는 현재 밴드 신에서 가장 뜨거운 주목을 받고 있는 아티스트들로 대거 구성됐다.



쏜애플을 비롯해 크랙샷, 지소쿠리클럽, 초록불꽃소년단, 바이 바이 배드맨, 아디오스오디오, 그리고 싱어송라이터 김승주까지 다양한 장르의 실력파 뮤지션이 합류를 확정했다. 세대를 아우르는 폭넓은 구성으로 렛츠락페스티벌만의 아이덴티티를 더욱 공고히 했다.

2차 요일별 라인업 또한 베일을 벗었다. 첫째 날인 3일에는 쏜애플, 지소쿠리클럽, 김승주가 출격하고 둘째 날인 4일에는 바이 바이 배드맨, 아디오스오디오, 초록불꽃소년단이 무대에 오른다.

이번 페스티벌은 한국콘텐츠진흥원의 제작 지원을 받았다. 렛츠락 페스티벌 측은 이번에 공개된 라인업 외에도 추가 라인업을 순차적으로 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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