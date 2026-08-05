'셀러브리티·멜로무비' 한재인, 새벽엔터와 전속계약

사진=새벽엔터테인먼트

신예 배우 한재인이 새 둥지를 찾았다.

5일 새벽엔터테인먼트는 "한재인과 전속계약을 체결했다. 매력적인 비주얼과 잠재력을 지닌 한재인이 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한재인은 2023년 넷플릭스 시리즈 '셀러브리티'에서 '진채희' 역으로 데뷔하며 눈도장을 찍었다. 모태 금수저이자 안하무인 성격의 럭셔리한 SNS 셀럽 캐릭터를 자신만의 색으로 완벽히 소화해냈다.

이후 티빙 오리지널 '나는 대놓고 신데렐라를 꿈꾼다', 넷플릭스 시리즈 '멜로무비', KBS2 '트웰브' 등 굵직한 작품에 출연해 필모그래피를 넓혔다. 뿐만 아니라 화보, 광고, '김준호의 펜싱사관학교' 등 다양한 콘텐츠를 통해서도 매력을 발산했다.

현재 차기작 공개를 앞두고 있는 한재인은 소속사를 통해 "새벽엔터테인먼트와 새로운 시작을 함께하게 돼서 설레고 감사한 마음이다. 좋은 작품과 다양한 모습으로 인사드릴 수 있도록 노력할 테니 많은 관심과 따뜻한 응원 부탁드린다"고 소감을 전했다.

한재인이 합류한 새벽엔터테인먼트에는 이문식, 박미현, 오혜원, 하준, 이주영, 조인, 박시윤, 한세희, 기은수, 장재영, 서재권, 두예나 등 배우들이 소속됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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