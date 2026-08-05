신라호텔, ‘신라에스’ 3단계로 개편… “스위트 숙박권 이벤트”

서울신라호텔과 제주신라호텔의 통합 유료 멤버십 ‘신라에스(Shilla S)’가 상품 체계를 개편하고 8월 한 달간 가입 이벤트를 진행한다.

호텔신라는 오는 31일까지 신라에스에 가입한 고객을 대상으로 럭키드로우 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 가입자는 자동 응모되며 경품으로 서울신라호텔 또는 제주신라호텔 스위트 객실 숙박권, 서울신라호텔 더 파크뷰 이용권, 양 호텔에서 사용할 수 있는 다이닝 전용 10만 포인트 이용권 등을 제공한다. 당첨자는 다음 달 3일 발표한다.

이벤트 기간 중 ‘프레스티지’ 가입 고객에게는 서울신라호텔 패스트리 부티크 다쿠아즈 세트를, ‘시그니처’ 가입 고객에게는 마카롱 세트를 증정한다.

신라에스는 서울신라호텔과 제주신라호텔의 객실 및 레스토랑 혜택을 제공하는 통합 유료 멤버십이다. 지난달 기존 2종 체계를 ‘셀렉트’, ‘시그니처’, ‘프레스티지’ 등 3단계로 개편했다.

신규 상품인 시그니처는 숙박과 식음 혜택을 함께 이용하는 고객을 겨냥했다. 서울신라호텔 이그제큐티브 비즈니스 디럭스 객실 또는 제주신라호텔 프리미어 오션뷰 객실 숙박권 2매와 다이닝 전용 150만 포인트를 제공한다. 발렛 이용권과 레스토랑 할인, 신라리워즈 골드 등급도 포함된다.

최상위 상품인 프레스티지는 서울신라호텔 수페리어 스위트 또는 제주신라호텔 오션뷰 퍼시픽 디럭스 객실 숙박권 2매와 다이닝 전용 180만 포인트를 제공한다. 객실 할인과 레스토랑 무제한 할인, 서울신라호텔 레스토랑 우선 예약, 신라리워즈 다이아몬드 등급 등의 혜택도 적용된다.

시그니처와 프레스티지 가입자는 각각 신라리워즈 골드와 다이아몬드 등급을 받아 객실·식음 포인트 추가 적립과 객실 업그레이드, 스파·식음 할인, 무료 세탁 서비스 등을 이용할 수 있다.

신라에스는 호텔신라 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 가입할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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