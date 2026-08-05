“황정민, 카톡 멀티프로필로 소통”…‘쌍방관계’ 주장 A씨, 녹취 등 추가 공개

[사진=뉴시스]

배우 황정민의 사생활 의혹을 제기해 온 여성 A씨가 카카오톡 멀티프로필과 통화 내역 등을 추가 공개하며 황정민 측과 진실공방이 계속되고 있다.

A씨는 5일 새벽 자신의 SNS에 카카오톡 멀티프로필 화면 구성, 통화 내역, 음성 녹취 등을 공개하며 “024. 8. 20. 상대방이 주장하는 '2년간 지속된 악랄한 스토킹'이라는 구간 한복판의 음성이자, 결코 상호 소통 관계 아닌 일방 피해만을 당했다는 주장. 발신자는 황정민. A의 요청으로 셀카를 전송한 후, 별 반응이 없자 즉시 전화를 걸어와 ‘후지지 않냐, 곱슬머리가 싫다’는 등의 잡담을 늘어놓는 일상 통화”라고 장문의 입장문을 올렸다.

A씨는 황정민이 자신과의 관계를 배우자에게 숨기기 위해 카카오톡 멀티프로필을 소통 수단으로 활용했다고 주장했다. 자신은 이에 항의했지만 황정민이 편의를 이유로 해당 방식을 유지했고, 연락 여부 역시 황정민이 결정하는 비대칭적인 소통 구조가 이어졌다고 설명했다.

공개한 자료에는 A씨가 멀티프로필 배경에 황정민만 볼 수 있는 글을 올리고, 두 사람만 열람할 수 있는 블로그 링크를 공유했으며, 프로필 사진과 열람 기록 등을 통해 소통했다고 주장하는 내용이 담겼다. A씨는 “글을 읽었다는 답변과 동시에 멀프. 글 내용에 자발적 답변 정황. 심지어 글 수정 타이밍도 체크. 집이라 답하지 말라는 당부도 덤”이라며 “황정민은 이 관계를 배우자에게 은폐해야 했고, 이것이 멀티프로필이 소통 수단으로 자리 잡은 이유”라고 이를 상호 소통의 정황으로 제시했다.

A씨는 황정민이 자신에게 가족 관련 이야기를 공유하고 신뢰를 표시했다고 주장하며 “정말 위험한 스토커라고 생각했다면 왜 지속적으로 정보를 공유했겠느냐”고 주장했다.

또 A씨는 황정민 측이 주장하는 ‘2년간 지속된 악랄한 스토킹’과 관련해 2024년 8월 20일 통화 녹취를 공개했다. A씨는 해당 통화가 황정민의 발신으로 이뤄졌으며 먼저 전화를 걸어 “곱슬머리가 싫다”는 등의 일상적인 대화를 나눴다고 주장했다. 그러면서 이러한 통화 내용은 일방적인 피해 관계와는 양립하기 어려운 정황이라고 강조했다.

앞서 A씨는 황정민과 사적인 관계가 있었다고 주장하며 통화 녹음과 통화 내역, 메시지 등을 공개했다. 반면 황정민 소속사 샘컴퍼니는 A씨의 주장을 전면 부인하며 A씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자라고 밝혔다. 소속사는 황정민이 A씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 형사 고소했으며, 법원이 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸고 이후 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다고 설명했다. 소속사는 공개된 게시물이 악의적으로 편집된 내용이라며 추가 법적 대응 방침을 밝혔다.

A씨는 약식명령에 불복해 정식 재판을 청구했으며 황정민을 상대로 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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