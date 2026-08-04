규정에 따라 경기 열렸다지만…폭염 속에서 관중 쓰려져 병원으로 이송

사진=SSG랜더스 제공

폭염 속에서 경기를 지켜보던 관중이 쓰러졌다.

4일 인천 SSG랜더스필드에선 SSG와 LG의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 맞대결이 펼쳐졌다. 8회 말, 1루 측 응원석에 있던 25세의 남성 관중 한 명이 쓰러졌다. 안전 요원 팀장과 SSG 구단 직원 등이 달려가 응급 처치에 나섰다. 경기도 중간됐다. 선수단은 잠시 더그아웃으로 철수했다. 9회 초 LG 공격이 시작되기 전 약 9분간 멈췄다.

응급상황이었다. SSG 관계자에 따르면 안전요원 팀장이 확인할 당시 해당 관중은 의식이 없었다. 119에 신고하는 동시에 기도를 확보했다. 심정지로 추정, 현장에서 약 20초간 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 119의 안내에 따라 응급 처치했다. 다행히 쓰러진 관중은 현장에서 의식을 회복한 것으로 알려졌다. 해당 관중은 이후 병원으로 이송됐다.

끝이 아니다. 경기를 마친 뒤 또 한 명의 팬이 쓰러졌다. 해당 관중은 평소 앓고 있던 병증과 온열질환 의심 증세가 복합적으로 작용해 의식을 잃은 것으로 확인된다. 응급 요원들이 현장에 도착한 직후 의식을 찾았다. 역시 구급차로 병원에 이송됐다. SSG는 이날 승리(10-8)를 거뒀음에도 평소 진행했던 각종 이벤트를 생략했다.

전국을 뒤엎은 기록적 폭염. 한국야구위원회(KBO)도 대응에 나섰다. 앞서 기상 특보 단계에 따른 경기 운영 기준을 세분화하기도 했다. 경기장이 있는 지역에 폭염경보 이상이 발효될 경우, 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦게 시작할 수 있도록 했다. 폭염중대경보가 발효되면 경기 당일 오후 1시 전까지 경기 취소를 결정할 수 있다.

실질적으로 경기가 취소되기도 했다. 이날 서울 잠실구장서 열릴 예정이었던 두산과 NC의 경기, 광주-KIA 챔피언스필드에서 진행될 계획이었던 KIA와 KT 경기가 취소됐다. 두 지역 모두 기상청의 폭염중대경보가 발효된 곳이었다. 반면, 인천은 정상적으로 열렸다. 이날 최고 기온은 36도, 체감 온도 37도라 폭염중대경보가 아닌 폭염경보만 발효된 까닭이다.

이날 LG-SSG전 도중 온열질환 접수 건은 총 25건이었고, 중증이 2건이었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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