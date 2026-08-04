“벌써 1년이구나”…류승룡, 고(故) 송영규 1주기 추모 “사랑한다”

류승룡이 고 송영규를 추모했다. 출처=류승룡 SNS

배우 류승룡이 세상을 떠난 동료 배우 고(故) 송영규의 1주기를 맞아 고인을 추모했다.

4일 류승룡은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 고인과 함께 촬영한 과거 사진을 게재하며 “벌써 1년이구나. 사랑한다 영규야”라는 글을 남겼다.

공개된 사진에는 두 사람의 고등학교 졸업식 당시 모습이 담겼다. 학창 시절부터 깊은 우정을 이어온 두 사람은 연예계 대표 절친한 동료로 알려져 있다.

고인은 지난해 7월 음주운전 적발 사실이 알려지며 논란의 중심에 섰다. 당시 그는 드라마 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’, ‘아이쇼핑’, 연극 ‘셰익스피어 인 러브’ 등 다수 작품에 출연 중이었으나, 비판 여론이 확산함에 따라 연극에서 하차하고 출연 예정작에서도 분량이 편집되는 등 자숙 수순을 밟았다.

이후 음주운전 혐의로 검찰에 불구속 송치된 지 열흘 만인 같은 해 8월 4일, 경기 용인시의 한 차량 안에서 숨진 채 발견돼 안타까움을 안겼다.

1994년 뮤지컬 ‘머털도사’로 데뷔한 고 송영규는 영화 ‘극한직업’(2019)의 최반장 역을 비롯해 드라마 ‘스토브리그’, ‘수리남’, ‘카지노’ 등에서 신스틸러로 활약하며 입지를 다졌다. 특히 유작이 된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 유력 정치인 류광필 역을 맡아 강렬한 연기를 선보인 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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