키스오브라이프 나띠, 파격 보헤미안 룩…‘핫걸’의 독보적 아우라

나띠가 감각적인 독특한 패션을 선보였다. 출처=나띠 SNS

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 독창적이고 감각적인 패션으로 독보적인 매력을 과시했다.

4일 나띠는 자신의 SNS를 통해 특별한 문구 없이 물방울 이모티콘과 함께 촬영 현장 비하인드로 보이는 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 나띠는 내추럴한 패턴의 베이지·카키 톤 홀터넥에 브라운 컬러의 크로셰(손뜨개) 니트 네트를 레이어드해 거칠면서도 오가닉한 보헤미안 룩을 완벽하게 소화했다.

여기에 빈티지한 워싱과 디스트로이드 디테일이 돋보이는 숏팬츠를 매치해 스타일리시함을 더했다. 특히 상의와 통일감을 주는 크로셰 손목 워머와 발목까지 감아 올린 스트랩 샌들, 화려한 네일 및 액세서리 스타일링으로 특유의 몽환적이면서도 힙한 무드를 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “보헤미안 컨셉트도 완벽 소화”, “세상에서 가장 핫한 아티스트”, “비주얼과 분위기 모두 완벽하다” 등 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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