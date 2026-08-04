산다라박, 수영복 입고 청순+섹시 다 잡았다…휴양지 적신 ‘명품 비율’ [스타★샷]

산다라박이 시원한 수영복 패션을 공개했다. 출처=산다라박 SNS

그룹 투애니원(2NE1) 출신 가수 산다라박이 감각적인 비키니 패션으로 시선을 사로잡았다.

4일 산다라박은 자신의 SNS를 통해 “Summer”라는 문구와 함께 여러 장의 휴가지 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 산다라박은 청량한 컬러감이 돋보이는 투피스 비키니를 입고 포즈를 취하고 있다. 파스텔 톤의 세룰리안 블루 바탕에 네이비 파이핑 디테일이 더해진 수영복은 스포티하면서도 세련된 분위기를 연출한다. 특히 V넥 브라탑 중앙의 금속 링 장식이 포인트 역할을 하며 슬림한 바디라인을 더욱 돋보이게 했다.

이어 공개된 다른 사진에서는 비키니 위에 가볍게 비치는 화이트 시어 소재의 랩스커트를 레이어드해 은은하면서도 우아한 휴양지 패션을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “변함없는 방부제 미모다”, “수영복 스타일링이 너무 잘 어울린다”, “완벽한 비율에 눈을 뗄 수 없다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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