[SW현장] 팀 K리그 이동경·무고사가 뽑은 맨시티 원픽 “포든과 코바치치”

사진=쿠팡플레이 제공

“좋은 기회 활용해 상대와 겨루고 배우겠습니다.”

팀 K리그는 오는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈를 치른다. 팀 K리그를 이끄는 정정용 감독(전북)과 이동경(울산), 무고사(인천)는 4일 부천체육관에서 열린 사전 기자회견에 참석해 의지를 다졌다. 이후 팬들 앞에서 경기를 위한 훈련도 진행했다.

기자회견에 참석한 이동경은 “3년 연속 K리그 대표 선수로 경기에 나설 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각한다. 뽑아주셔서 감사드린다. 좋은 클럽이랑 경기할 수 있어서 영광스럽다”며 “좋은 선수들과 즐거운 경기할 수 있도록 준비 잘하겠다”고 목소리를 높였다.

빅클럽 맨시티와 직접 몸을 부딪치며 겨뤄볼 기회다. 무고사는 “세계 최고의 리그와 클럽에서 뛰는 선수들이라 기대된다. 개인적으로는 몬테네그로 국가대표 시절 크로아티아와 맞붙었을 때 상대했던 마테오 코바치치와 대결이 기대된다. 그라운드에서 다시 만날 것을 고대하고 있다”고 전했다.

이동경은 맨시티의 에이스, 왼발잡이 필 포든을 뽑았다. 그는 “월드컵 8강 이상의 성적을 거둔 나라의 선수들이 안와서 아쉬운 부분이 있다. 하지만 세계적인 선수들, 어려도 세계적인 선수가 될 선수가 있어서 기대감을 갖고 있다”면서 “개인적으로는 같은 발 잡이고 비슷한 포지션에 있는 포든이 가장 기대가 된다. 어떻게 플레이하는지 궁금하다. 잘 지켜보고 같이 뛰고 싶다”고 기대했다.

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팀 K리그서도 함께 뛰고 싶은 선수가 있다. 이동경은 “기성용 선수와 꼭 한번 경기를 뛰어보고 싶었다. 재작년에 팀K리그에 선발됐는데, 부상으로 못오셨다. 처음 같이 경기를 하는데 ‘같이 뛰어보면 어떨까’ 생각을 많이 했었다. 기대된다”며 “또 손정범 선수가 어린 나이임에도 좋은 플레이를 하고 있고, 경기장에서 좋은 선수라 느껴졌다. 개인적으로 기대되는 선수다. 둘과 뛰면 어떨까 싶다”고 미소를 지었다.

이 이야기를 들은 정 감독은 약간의 고민에 빠졌다. 그는 “정경호 코치(강원 감독)와 같이 구상을 했는데, 선수들의 이야기를 들어보니까 흔들린다. 같이 뛰어보고 싶은 선수들이 있다고 하니 다시 구상을 해봐야겠다”며 “경기 결과는 당연히 가져와야 한다. 준비해보겠다”고 말했다.

이어 “우리 선수들이 리그 경기가 있지만 K리그 팬들을 위해 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 하겠다”며 “맨시티와 이탈리아 인터밀란 경기를 보고 공격적으로 만들어가는 부분에 집중했다. 기본적인 형태에서 자유롭게 플레이하는 걸 준비할 것이다. 수비적인 부분에선 상대가 과감하게 나올 거라고 예상한다”고 덧붙였다.

사진=최서진 기자

맨시티와의 맞대결이라고 해도 물러설 생각은 없다. 득점 후 세리머니도 고민 중이다. 이동경은 “지난해 우리가 사우나에서 급하게 맞춰본 뒤 세리머니를 했다. 또 하기 위해선 득점을 해야만 한다”며 “아직은 선수들과 대화할 시간이 부족했다. 오늘 저녁 시간대에 즐거운 포인트를 만들 수 있게끔 선수들과 얘기해보겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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