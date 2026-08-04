전국 러너들 주목! 카카오프렌즈와 달려볼래?

오는 10월 10일 경기 성남시의 탄천 일대에서 열리는 러닝 페스티벌 ‘카카오프렌즈 런 2026’ 이미지. 카카오 제공

“청명한 가을, 함께 달리며 친구가 되자!”

카카오가 오는 10월 러닝 페스티벌 ‘카카오프렌즈 런 2026’을 개최한다고 4일 밝혔다. 카카오프렌즈는 무지, 콘, 어피치, 제이지, 튜브, 프로도, 네오, 라이언, 춘식이 등 카카오의 인기 캐릭터들이다.

오는 10월 10일 경기 성남시의 탄천 일대에서 열리는 이번 축제는 총 1만1000명이 나서 탄천종합운동장에서 출발해 10㎞(만 14세 이상), 5㎞(만 8세 이상)를 달릴 예정이다. 만 14세 미만은 법정대리인(보호자) 동반이 필수다.

카카오 측은 “이번 행사는 ‘Run Together, Be Friends(함께 뛰는 순간, 모두가 프렌즈)’라는 슬로건 아래 기록 경쟁 대신 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 ‘펀 런(Fun Run)’ 콘셉트로 운영된다”고 설명했다.

참가자 전원에게는 ARC와 협업한 카카오프렌즈 러닝 의류 세트와 완주 기념 메달, 협찬사 상품 패키지를 제공한다. 지난해 카카오뱅크 마라톤에 참여했다는 한 러너는 “당시 기념 굿즈의 퀄리티가 정말 좋았다. 올해 기념품도 기대가 된다”고 말했다.

카카오는 이번 축제를 회사의 다양한 서비스를 오프라인 경험으로 연결한다는 계획이다. 참가 접수부터 현장 체험, 완주 이후까지 러닝의 전 과정을 카카오 서비스에 녹인다는 것.

구체적으로 참가 신청은 오는 10~17일 카카오 홈페이지와 카카오톡 선물하기 기획전에서 진행된다. 추첨을 통해 20일 발표되는 최종 참가자는 카카오톡 지갑을 통해 참가자 디지털 카드를 발급 받는다.

대회 당일에는 카카오맵의 대회 정보와 친구 위치 기능을 활용해 달리고, 인공지능(AI) 기술을 활용한 카나나 인증샷 서비스로 기념사진을 찍는다. 아울러 챗GPT 포 카카오 기반의 AI러닝 코칭을 받고, 카카오같이가치와 연계한 기부 캠페인에 동참할 수 있다.

당일 참가가 어려운 러너를 위해 카카오맵·카카오같이가치와 연계한 버추얼런(본인이 원하는 시간과 장소에서 걷거나 달린 뒤 기록을 인증해 참여를 완료하는 비대면 러닝 참여 방식) 이벤트도 운영된다.

카카오 관계자는 “주요 그룹사들도 이번 행사를 함께한다”며 “카카오엔터테인먼트는 러닝 후 현장의 열기를 더할 애프터 공연을 지원하고, 카카오페이증권과 카카오페이는 스폰서로 참여한다”고 덧붙였다.

그밖에도 ARC, 티슬로, 테이크핏, 랩신, LGgram, AMD, 파워에이드, 동아제약, 에스폴리오, 이로아, 청년떡집 등 28개 브랜드가 함께하며 대회 당일 현장에 약 30개 체험 부스가 설치된다. 카카오프렌즈 IP를 활용한 체험형 캐릭터 부스도 운영된다.

한편 카카오는 이날부터 오는 10일까지 ‘카카오프렌즈 런’ 카카오톡 채널을 추가한 이용자에게 러닝 콘셉트의 이모티콘 ‘함께 뛰는 순간, 모두가 프렌즈’를 무료 증정한다. 일주일 동안 사용할 수 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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