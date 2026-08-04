“파리가 반했다”…바다, 군살 제로 몸매 드러낸 파격 홀터넥 [스타★샷]

바다가 시원한 여름 패션을 선보였다. 출처=바다 SNS

가수 바다가 파리에서 근황을 전하며 감각적인 여름 스타일링을 선보였다.

지난 3일 바다는 자신의 인스타그램 계정에 “Bonjour~ 짐도 풀기 전에, in Paris”라는 문구와 함께 다수의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 바다는 파리의 풍경을 배경으로 클래식하면서도 스타일리시한 모노톤 휴양지 룩을 완성해 눈길을 끌었다.

바다가 시원한 여름 패션을 선보였다. 출처=바다 SNS

이날 바다는 화이트 바탕에 블랙 도트 패턴이 돋보이는 홀터넥 탑을 착용했다. 바스트 라인의 하트넥 셔링 디테일로 부드러운 유연함을 살렸으며, 밑단의 앙증맞은 프릴로 특유의 발랄한 매력을 더했다. 목선과 어깨 라인을 드러내는 홀터넥 디자인은 한여름의 청량한 분위기를 배가시켰다.

여기에 깔끔한 블랙 슬림핏 팬츠를 매치해 세련된 톤앤톤 균형을 맞췄다. 허리선이 살짝 드러나는 핏에 상의의 프릴 밑단이 어우러져 한층 날씬하고 비율이 돋보이는 연출을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “파리의 풍경과 너무 잘 어울린다”, “매일이 리즈 갱신”, “여전히 독보적인 아우라” 등 열렬한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]