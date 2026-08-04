칸쿤 휴양에 비즈니스석까지…K리그 시민구단 대표 9명 피고발

사진=뉴시스

시민단체가 2026 북중미 월드컵 기간 멕시코를 찾아 휴양지 칸쿤을 방문한 프로축구 K리그 시·도민구단 대표 9명을 고발했다.

민생경제연구소와 검사를 검사하는 변호사 모임은 조국혁신당 김재원 의원 주관으로 4일 오전 국회 소통관에서 '칸쿤 휴양·비즈니스석 논란의 지자체 축구단 대표 9명 배임 고발 기자회견'을 개최했다. 업무상 배임 혐의와 업무상횡령 및 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의로 경찰청에 고발했다.

한국프로축구연맹은 지난 6월18일부터 26일까지 ‘2026 K리그 아카데미-최고경영자(CEO) 과정(1차)’ 명목으로 21개 구단 대표와 프로축구연맹 임원 등 25명을 월드컵 현장에 보냈다. 총 비용은 7억1007만원으로 프로축구연맹과 구단이 절반씩 부담했다. 이 일정에 세계적인 휴양지인 칸쿤에서의 2박(1인당 210만원)이 포함된 사실이 알려져 논란이 일었다.

더불어 비즈니스석 이용도 문제가 됐다. 참가한 21구단 중 11곳은 지자체 예산으로 운영되는 시·도민구단이다. 고발된 9곳은 이코노미석 선택 시 약 600만원을 절감할 수 있었으나, 인당 1592만4000원에 달하는 비즈니스석 비용을 각 구단 예산으로 집행했다. 이코노미석을 이용한 구단은 수원FC와 용인FC뿐이었다.

김 의원실에 따르면 피소된 인원은 총 9명이다. ▲권일 김포FC 단장 ▲김태주 강원FC 단장 ▲이흥실 경남FC 대표이사 ▲장영복 대구FC 단장 ▲김성남 부천FC1995 단장 ▲장원재 성남FC 대표이사 ▲김정택 안산 그리너스 단장 ▲이우형 FC안양 단장 ▲조건도 인천 유나이티드 대표이사다.

민생경제연구소와 검사를 검사하는 변호사 모임은 ▲9개 구단의 여비 규정 및 결재 기안문 확보 ▲출장비 재원(출연금·보조금)의 특정 ▲연맹 및 행사 대행 여행사 조사를 통한 칸쿤 일정의 경위 규명 ▲부당 집행액의 환수 조치를 수사 요청 사항으로 담을 예정으로 알려졌다.

김 의원은 지난달 30일 열린 국회 청문회에서 해당 사안을 최초로 지적한 바 있다. 김 의원은 “선수와 유소년을 위해 쓸 예산은 부족하다면서 구단 대표들의 비즈니스석과 칸쿤 체류에는 시민 혈세를 아끼지 않았다. 이는 단순한 도덕적 해이가 아니라 공공재산을 사적으로 낭비한 중대한 사안”이라며 “지자체 프로축구단이 경영 비밀을 방패 삼아 감시를 회피하지 못하도록 제도 개선에 나서야 한다”고 짚었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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