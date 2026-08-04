문근영 이어 주우재·로이킴 합류…‘우리들의 발라드2’ 대표단 완성

‘우리들의 발라드2’가 새로운 대표단 라인업을 공개하며 시즌2에 대한 기대감을 높이고 있다. 모델 주우재와 가수 로이킴이 합류해 음악적 공감과 전문성을 더할 예정이다.

SBS 예능프로그램 ‘우리들의 발라드2’ 측은 4일 주우재와 로이킴의 출연 소식을 알리며 새 시즌을 이끌 ‘탑백귀 대표단’ 구성을 공개했다.

먼저 주우재는 모델 활동을 비롯해 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 대중과 만나고 있다. 최근에는 제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수남자예능인상을 수상하며 방송인으로서 존재감을 입증했다.

제작진은 주우재를 어린 시절부터 라디오를 통해 다양한 발라드를 접해온 ‘걸어 다니는 발라드 아카이브’라고 소개했다. 음악에 대한 깊은 관심을 바탕으로 정재형, 로이킴, 정승환과 함께 음악팀에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.

싱어송라이터 로이킴 역시 새 시즌 대표단으로 함께한다. 데뷔 14년 차 뮤지션인 로이킴은 ‘봄봄봄’, ‘그때 헤어지면 돼’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받아온 발라드 대표 주자다.

특히 오디션 프로그램 우승 경험을 가진 만큼 참가자들의 고민을 누구보다 가까이에서 이해하고, 현실적인 조언과 진심 어린 응원을 전할 것으로 기대된다. 로이킴은 정재형, 정승환과 함께 음악팀의 중심축을 맡아 프로그램에 힘을 더한다.

앞서 배우 문근영이 여배우 최초로 ‘탑백귀 대표단’에 합류하며 화제를 모은 가운데, 주우재와 로이킴까지 합류하면서 시즌1과는 또 다른 색깔의 대표단 구성이 완성됐다.

우리들의 발라드2는 이달 첫 녹화를 시작으로 본격적인 제작에 돌입한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]