투썸플레이스 결제액, 스타벅스 꺾고 3개월 연속 1위

국내 커피 프랜차이즈 시장에서 투썸플레이스의 신용·체크카드 추정 결제액이 석 달 연속 스타벅스를 앞선 것으로 나타났다. 메가MGC커피도 월 결제액 1000억원에 근접하며 성장세를 이어갔다.



4일 AI 데이터 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 투썸플레이스의 추정 결제액은 1170억5000만원으로 집계됐다. 스타벅스는 1100억6000만원으로 투썸플레이스가 약 70억원 많았다.

투썸플레이스가 지난 5월부터 석 달 연속 스타벅스의 추정 결제액을 앞섰다. 그러나 양사의 격차는 다시 줄어들고 있는 것으로 나타났다. 최근 서울 시내 스타벅스 매장 모습. 뉴시스

투썸플레이스는 지난 5월부터 3개월 연속 스타벅스의 월 결제액을 웃돌았다. 최근 3년간 월별 결제액 기준으로 투썸플레이스가 스타벅스를 앞선 것은 지난 5월이 처음이다. 투썸플레이스는 지난해 5월 처음으로 월 결제액 1000억원을 넘어선 뒤 지난달까지 15개월 연속 1000억원대 이상을 유지했다.



올해 5월 결제액은 투썸플레이스가 1236억5000만원, 스타벅스가 1211억9000만원으로 약 25억원 차이를 보였다. 6월에는 투썸플레이스가 1206억8000만원, 스타벅스가 1003억9000만원을 기록해 격차가 약 203억원까지 벌어졌다.



지난 5월부터 7월까지 누적 결제액은 투썸플레이스가 3613억8000만원, 스타벅스가 3316억4000만원으로 집계됐다. 투썸플레이스가 약 298억원 앞선 수준이다.



다만 지난달에는 스타벅스 결제액이 전달보다 9.6% 증가한 반면 투썸플레이스는 3.0% 감소하면서 양사 간 격차가 다시 줄었다. 향후 결제액 순위가 이어질지는 추가 추이를 지켜봐야 한다.



스타벅스는 지난 5월 텀블러 판촉 행사에 사용한 일부 문구를 둘러싸고 논란이 불거진 바 있다. 이후 주간 결제액과 애플리케이션 신규 설치 건수가 감소했지만, 최근에는 월 결제액이 다시 증가세를 보이고 있다.



메가MGC커피의 지난달 결제액은 982억1000만원으로 전달보다 1.6% 증가했다. 월 결제액 1000억원에 근접한 수준이다. 빽다방은 245억원으로 전달과 비슷했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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