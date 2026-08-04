3000만 개 모인 ‘천공의 씨앗’…컴투스, 중앙아프리카에 숲 만든다

‘서머너즈 워’ 글로벌 12주년 기념 소환사의 숲 조성 (좌 트리플래닛 정민철 이사, 우 컴투스 박선홍 사업부장). 컴투스 제공

게임 속에서 모은 작은 씨앗이 실제 숲으로 이어진다. 컴투스가 글로벌 이용자들과 함께 진행한 참여형 이벤트를 통해 중앙아프리카 열대우림 지역에 새로운 ‘소환사의 숲’을 조성한다.

컴투스는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 글로벌 서비스 12주년을 기념해 진행한 ‘함께 키우는 소환사의 숲’ 이벤트를 성공적으로 마무리하고, 실제 산림 조성 활동에 나선다고 4일 밝혔다.

서머너즈 워는 서비스 이후 매년 글로벌 이용자들이 게임을 통해 함께 참여할 수 있는 다양한 사회공헌 프로젝트를 진행해왔다. 올해 12주년을 맞아 마련한 이번 이벤트는 게임 내 공동 목표 달성과 현실 속 숲 조성을 연결한 캠페인으로, 이용자들의 참여를 통해 환경 보호의 의미를 더했다.

이벤트는 지난 6월 19일부터 7월 5일까지 진행됐다. 이용자들은 게임 내 미션을 수행하며 천공의 씨앗을 모았고, 전 세계 유저들의 적극적인 참여에 힘입어 최종 목표였던 누적 씨앗 3000만 개를 달성했다.

컴투스는 공동 목표 달성에 따라 조성한 기금을 함께일하는재단의 소셜벤처성장나눔사업을 통해 숲 조성 전문 소셜벤처 트리플래닛에 전달했다. 해당 기금은 중앙아프리카 열대우림 지역에 나무를 심고 탄소 흡수원을 확대하는 등 실제 산림 복원 활동에 활용될 예정이다.

중앙아프리카 열대우림은 아마존, 동남아시아 열대우림과 함께 세계 주요 산림 지역으로 꼽히지만, 무분별한 개발로 인해 매년 산림 훼손 문제가 이어지고 있다. 컴투스는 이번 활동을 통해 글로벌 이용자들의 게임 참여가 환경 보호로 연결되는 선순환을 만들어 나간다는 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]