경륜공원 스포츠센터 개관…8월 무료 운영

시민과 함께하는 ‘경륜공원 스포츠센터’가 드디어 문을 열었다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난달 31일 광명스피돔 인근에 조성한 ‘경륜공원 스포츠센터’ 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

경륜경정총괄본부는 지난달 31일 경륜공원 스포츠센터 개관식을 열고 운영에 들어갔다.

이날 개관식에는 박승원 광명시장, 임오경·김남희 국회의원, 이형덕 광명시의회 의장 등 주요 내빈과 지역 주민 약 500명이 참석했다.



경륜공원 스포츠센터는 경륜 사업 재원 약 141억원을 활용해 조성한 생활체육시설이다. 지역 주민들에게 건강한 여가와 체육 활동 공간을 제공하기 위해 마련됐다. 총 2636㎡, 지상 3층 규모로 다목적체육관, 체력 단련실, GX룸, 기구 필라테스실, 다목적실 등 다양한 체육시설을 갖췄다. 특히 시민들의 수요를 반영해 요가, 기구 필라테스, 헬스, 배드민턴, 농구, 댄스스포츠, 라인댄스 등 다양한 생활체육 프로그램을 운영할 예정이다.



경륜경정총괄본부는 개관 이후 8월 한 달간 무료 시범운영을 시행해 시설 운영과 프로그램을 점검한 뒤 이용자 의견을 반영한다. 이후 정상 운영에 들어갈 계획이다. 또한 광명 시민 할인, 다자녀 가정 할인, 국가보훈대상자와 장애인 할인 등 다양한 이용 혜택을 마련해 시민들의 이용 부담을 낮추고 공공 체육시설의 역할을 강화할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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