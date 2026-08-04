경정 적중률 높이려면 ‘날씨’에 주목하라

‘폭염도 변수다.’



경정 예측의 핵심은 선수의 스타트 및 주행 능력, 모터의 성능이다. 여기에 경기가 펼쳐지는 수면 환경 역시 경기 흐름에 적지 않은 영향을 미친다. 특히 여름철에는 높은 기온과 습도, 바람 등 기상 조건이 평소보다 더욱 중요한 변수로 작용한다.

미사리경정장에서 출전 선수가 거센 바람을 뚫고 턴마크를 선회하고 있다.

경정은 물 위에서 펼쳐지는 만큼 기온과 풍향, 풍속, 강수 여부에 따라 수면 상태가 시시각각 달라진다. 당일 기상 여건에 따라 경기 양상과 선수들의 대응 방식이 달라지는 배경이다.



모터 관리부터 다르다. 경정 모터는 수랭식 엔진을 사용하는 만큼 높은 기온에서는 엔진의 열 관리가 더욱 중요해진다. 선수들은 입소 후 실시하는 공식 훈련에서 모터 반응을 꼼꼼히 점검하고, 메인니들(연료 공급량을 조절하는 핵심 부품)을 조정해 자신에게 맞는 세팅을 찾는다. 경륜경정총괄본부 역시 계절에 맞춰 냉각 시스템을 조정하는 등 안정적인 모터 성능 유지에 힘쓰고 있다.



바람 역시 경기 흐름을 바꾸는 중요한 요소다. 풍향과 풍속에 따라 스타트 이후 직선 주행과 1턴 진입에서 보트의 움직임이 달라질 수 있다. 선수들은 소개항주를 통해 모터 상태와 수면 변화를 반복적으로 확인한다. 소개항주 기록은 단순히 모터의 빠르기를 보여주는 수치가 아니라 당일 기상 여건과 수면 상태, 모터 반응이 종합적으로 반영된 지표다. 선수들은 이 기록을 바탕으로 마지막까지 세팅을 점검하고 경기 운영 방향을 가다듬는다.



비가 내리는 날에는 시야뿐 아니라 수면 상태도 달라진다. 이 때문에 전문가들은 우천 경기 시 스타트보다 1턴에서 얼마나 안정적으로 선회하는지, 턴 이후 얼마나 자연스럽게 재가속하는지를 살펴본다. 바람이 강한 날에는 직선 주행에서 보트가 흔들림 없이 뻗어 나가는지, 선수가 변화한 수면 환경에 얼마나 빠르게 적응하는지를 함께 살펴보는 것도 또 다른 관전 포인트다.



경정 홈페이지에서는 기온, 풍향, 풍속, 습도, 수온, 수위 등 경기 당시의 기상 정보가 함께 제공된다. 경기 영상을 두루 비교해 보면 같은 코스에서도 날씨에 따라 수면의 움직임과 선수들의 주행 방식이 달라지는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 정보를 같이 살펴보면 단순히 순위 결과만 보는 것보다 선수들의 판단과 경기 운영 과정을 더욱 입체적으로 이해할 수 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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